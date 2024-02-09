Gazeteci Kibriye Evren gözaltına alındı
Gazeteci Kibriye Evren, sabah saatlerinde evine yapılan baskında gözaltına alındı.
MA’nın haberine göre, evinde arama yapılan Evren’in telefonuna el konuldu.
Kibriye Evren, evinde düzenlenen aramanın ardından Kocaeli Emniyet Müdürlüğü TEM Şube’ye götürüldü. Evren hakkında 24 saatlik avukat kısıtlılığı getirildi.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla düzenlenen soruşturma kapsamında 9 Ekim 2018'de gazeteci ve siyasetçilerin de aralarında bulunduğu 142 kişiyle birlikte gözaltına alınarak tutuklanan JinNews muhabiri Kibriye Evren, yargılandığı davanın sekizinci duruşmasında, 12 Kasım 2019’da tahliye edilmişti.
Evren, Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde (ACM) mesleki faaliyetleri ve sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek "örgüt üyeliği" ve "propaganda" iddiasıyla 20 yıla yakın hapis istemiyle yargılanıyordu.
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(AS)