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Yayın Tarihi: 12 Şubat 2024 18:07
 ~ Son Güncelleme: 12 Şubat 2024 18:08
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Gazeteci Kibriye Evren 3 günlük gözaltının sonunda serbest

Tutuklama talebiyle Kocaeli 1. Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen Kibriye Evren buradan serbest bırakıldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Gazeteci Kibriye Evren 3 günlük gözaltının sonunda serbest

Gazeteci Kibriye Evren, 9 Şubat Cuma sabahı Tuzla’da evine yapılan baskınla gözaltına alınmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Kocaeli TEM Şube’den Kocaeli Adliyesi’ne getirilen Evren savcılıkta ifade verdi. 2021’de cezaevindeki tutuklu arkadaşına para gönderdiği gerekçesiyle, 'örgüt üyeliği' ve 'örgüte finans sağlamakla’ suçlanan evren savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle 1. Sulh Ceza Hakimliğine çıkartıldı.

Evren burada gazetecilik yaptığını söyledi. Suçlama konusu yapılan para transferlerine değinen Evren, bahse konu paraları sosyal arkadaşlarına transfer ettiğini ve mesleki faaliyet çerçevesinde olduğunu söyledi. Kendi şahsında gazeteciliğin hedef alındığını ifade eden Evren, muhalif gazeteciliğin yargı baskısı ile karşı karşıya kaldığını ifade etti.

Evren’in avukatları ise Evren’in uzun bir süredir gazetecilik yaptığını vurgulayarak, yapılan tüm faaliyetlerin gazetecilik mesleği kapsamında olduğunu dile getirdi. Avukatlar, Evren’in beraatını talep etti.

Hakimlik Evren’i serbest bıraktı.

Gazeteci Kibriye Evren gözaltına alındı
Gazeteci Kibriye Evren gözaltına alındı
9 Şubat 2024

(HA)

Kibriye Evren
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/haber/gazeteci-kibriye-evren-3-gundur-gozaltinda-291703
Gazeteci Kibriye Evren gözaltına alındı
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/haber/gazeteci-kibriye-evren-gozaltina-alindi-291627
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