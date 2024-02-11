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Yayın Tarihi: 11 Şubat 2024 15:05
 ~ Son Güncelleme: 11 Şubat 2024 15:12
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Gazeteci Kibriye Evren 3 gündür gözaltında

Gazeteci Kibriye Evren, 3 gündür Kocaeli TEM Şube’de gözaltında tutuluyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Gazeteci Kibriye Evren 3 gündür gözaltında
Fotoğraf: MA

Gazeteci Kibriye Evren, 9 Şubat’ta İstanbul’da yapılan ev baskınında gözaltına alındı. Evren, daha sonra Kocaeli TEM Şube’ye götürüldü.

Mezopotamya'nın haberine göre Evren’in, 2021 yılında cezaevindeki tutuklu arkadaşına para gönderdiği gerekçesiyle, 'örgüt üyeliği' ve 'örgüte finans sağlamak' iddialarıyla suçlanıyor. Dosyadaki kısıtlılık kararı halen devam ederken, Evren'in emniyetteki işlemleri ise henüz sona ermedi. 

(AD)

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