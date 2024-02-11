Gazeteci Kibriye Evren 3 gündür gözaltında

Gazeteci Kibriye Evren, 9 Şubat’ta İstanbul’da yapılan ev baskınında gözaltına alındı. Evren, daha sonra Kocaeli TEM Şube’ye götürüldü.

Mezopotamya'nın haberine göre Evren’in, 2021 yılında cezaevindeki tutuklu arkadaşına para gönderdiği gerekçesiyle, 'örgüt üyeliği' ve 'örgüte finans sağlamak' iddialarıyla suçlanıyor. Dosyadaki kısıtlılık kararı halen devam ederken, Evren'in emniyetteki işlemleri ise henüz sona ermedi.

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