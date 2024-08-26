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Yayın Tarihi: 26 Ağustos 2024 17:44
 ~ Son Güncelleme: 26 Ağustos 2024 22:24
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Gazeteci Kazım Kızıl: İzmir yangınında da gerçeğin üstü örtülmek isteniyor

Gazeteci Kızıl, "Sahadan teyit etmediğimiz bilgileri paylaşmıyoruz. Fakat birileri ille de gerçeği saptırmak istiyor. Gerçeğin üstüne inanılmaz bir örtü serildiğini görüyorum” diyor.

Evrim Kepenek

Evrim Kepenek

Evrim Kepenek

Görseli Büyüt
Fotoğrafta, yaklaşık 30 kişilik bir grup, İzmir Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) binasının önünde topluca poz veriyor. Grup, üzerinde Türk bayrağı ve bir amblem bulunan yeşil yelekler giymiş, başlarında kasklar ve ellerinde eldivenler olan kişilerin oluşturduğu bir ekipten oluşuyor. Bu ekip, afet müdahale ekibi veya gönüllü arama-kurtarma ekibi gibi görünüyor. Grup, organize bir şekilde dizilmiş, bazı üyeleri diz çökerek önde yer alıyor, diğerleri ayakta duruyor. Arka planda, binanın üzerinde "T.C. İzmir Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü" yazısı net bir şekilde okunabiliyor. Fotoğraf, dayanışma ve ekip çalışmasını simgeleyen bir kare olarak öne çıkıyor.

İzmir ve çevresinde üç gün süren yangınlar, sadece fiziksel yıkımla sarsılmadı, yangınlar aynı zamanda başka toplumsal zorluklara da neden oldu.

Gazeteci Kazım Kızıl, bu süreçte sahada edindiği gözlemlerini ve yaşananları bianet’le paylaştı.

Kızıl, yangınların söndürülmesi sürecinde karşılaşılan sorunları ve çelişkileri ortaya koydu.

"İtfaiye geldi, evi söndüremeden su bitti"

Yangınların yoğun olduğu Doğançay bölgesinde yaşananlara dikkat çeken Kızıl, bir ailenin evin yangında nasıl yok olduğunu anlattı.

"İtfaiye bir saat sonra geldi ve kısa sürede su bitti, yangın söndürülemedi. Vatandaşlar kendi imkânlarıyla yangını söndürmeye çalışıyordu,” diyen Kızıl, insanların çaresizlik içinde su dolu kovalarla yangına müdahale etmeye çalıştıklarını belirtti. Kızıl, mahallelerin özellikle 1980'lerden sonra göç alan, yoksul yerleşim yerleri olduğunu ve bu bölgelerde yaşayan vatandaşların kendi başlarına sorunları çözmeye çalıştığını vurguladı.

AFAD yerine Menzil Tarikatı

Kızıl, yangınlarla mücadelede AFAD gönüllüleri yerine Menzil Tarikatı’na bağlı Nezir Derneği üyelerinin sahada bulunmasını eleştiriyor. Bir AFAD gönüllüsünün kendisine “Biz varken neden tarikatlardan insanlar tercih edildi?” diye sorduğunu aktaran Kızıl, bu durumu anlamlandırmanın zor olduğunu vurguluyor.

Kızıl’ın ilettiği bilgiye göre, Nezir Derneği Menzil cemaatinin şeyhlerinden Muhammed Saki Elhüseyni tarafından geçen sene kuruldu.

Kızıl, bu durumun sadece İzmir yangınlarında değil, Hatay depremi sırasında da yaşandığını belirtiyor.

“Yangın alanında sahadaydım ve AFAD gönüllüsü görmedim. Sonrasında araştırdım ve bu derneğin fotoğraflarının İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından önce paylaşılıp sonra kaldırıldığını öğrendim. Düşünsenize, AFAD gibi gönüllüler varken bu tarikatlar tercih ediliyor. Neden? Bu durum, deprem bölgesinde de yaşandı; birçok kurum dayanışma gösteremezken, bu tarikatlar çok rahat bir şekilde belirli bölgelere girebiliyordu,” diyerek duruma tepki gösterdi.

Manipülatif bilgilendirme

Kazım Kızıl, yangınlar sırasında resmi yetkililerin ve ilgili kurumların manipülatif bilgiler servis ettiğini ve sahadaki gerçekleri gizlemeye çalıştığına dikkat çekiyor.

Kızıl, “Yangına müdahale yeterli değil diyoruz, onlar ‘yeterli’ diyor. Helikopter fotoğrafları paylaşıyorlar. Biz reklam ajansı değiliz, halkın sorunlarını ve taleplerini dile getiriyoruz” dedi.

Kızıl, yangınlarla ilgili yanan ev sayısı ve yaralananlarla ilgili ciddi bilgi karışıklıkları olduğunu belirtti ve buna benzer durumların Hatay depremi sırasında da yaşandığını hatırlattı.

“Depremde de benzer bir durum yaşandı. Hatay’da bir şantiye yanmıştı, ‘kimse yaralanmadı’ dediler ama bir işçi yaralanmış ve hastane kaydını bana gönderdi. Sahadan teyit etmediğimiz bilgileri paylaşmıyoruz. Fakat birileri gerçeği saptırmakta ısrarcı. Gerçeğin üstüne inanılmaz bir örtü serildiğini görüyorum,” diyerek, yetkililerin bu tür durumları gizleme çabalarına dikkat çekti.

"O zaman neden moto kuryeler vardı, insana ihtiyaç vardı"

Yetkililerin yangınlar sırasında “Gönüllülere ihtiyaç yoktu, o nedenle AFAD gönüllüsü çağırmadık” açıklamalarını da eleştiren Kızıl, “O zaman moto kuryeler neden buralara yardıma geldi? Üç gün süren bir yangında neden gönüllüye ihtiyaç duyulmasın?” diye soruyor.

"Müdahale ediliyor evet ama ‘yeterli değil’"

Kızıl’a göre, tıpkı depremde olduğu gibi yangınlarda da yurttaşların yalnız bırakıldığını söyleyen Kızıl, gerçek anlamda bilgilerin dolaşıma sokulmadığını özellikle yetkili ağızlardan manipülatif bilgilerin servis edildiğini söyledi. Kızıl, şu örnekleri verdi:

“Mesela yangına müdahale yeterli değil diyoruz, yok ‘yeterli’ diyorlar, helikopter fotoğrafı paylaşıyorlar. Biz reklam ajansı mıyız, tabi halkın sorunlarını taleplerini söylüyoruz, gördüklerimizi söylüyoruz. Orada ‘yeterli’ kelimesi üzerinden bir kelime oyunu yapıp bizim yalan söylediğimizi iddia ediyorlar. Müdahale ediliyor evet ama ‘yeterli değil’ bunu herkes biliyor aslında. Mesela yanan ev sayısına dair de çok ciddi bilgi karışıklığı var. Ayrıca yaralananlarla ilgili de öyle. Depremde de benzer durumu yaşamıştık. Hatay’da şantiye yanmıştı, ‘kimse yaralanmadı’ dediler. Bir işçi yaralanmış örneğin bana hastane kaydını attı.

“Sahadan teyit etmediğimiz bilgileri paylaşmıyoruz zaten. Halkın yaşadıklarını ve gördüklerimizi paylaşıyoruz. Fakat birileri ille de gerçeğin saptırmak istiyor. Gerçeğin üstüne inanılmaz bir örtü serildiğini görüyorum. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi de bu yüzden kuruldu gerçi.”

(EMK)

kazım kızıl İzmir orman yangıları orman yangınları tarikatçı menzil tarikatı
Evrim Kepenek
Evrim Kepenek
@kepenekevrimm [email protected] tüm yazıları
bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News için çalıştı. İMC TV’de muhabirlik yaptı. Sivil Sayfalar,...

bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News için çalıştı. İMC TV’de muhabirlik yaptı. Sivil Sayfalar, Yeşil Gazete, Journo ve sektör dergileri için yazılar yazdı, haberleri yayınlandı. Hemşin kültür dergisi GOR’un kurucu yazarlarından. Yeşilden Maviye Karadenizden Kadın Portreleri, Sırtında Sepeti, Medya ve Yalanlar isimli kitaplara katkı sundu. 2011 Musa Anter Gazetecilik ödülü sahibi. Türkiye Gazeteciler Sendikası Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu kurucu üyelerinden. İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ve Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun. Ekim 2018’den bu yana bianet’te çalışıyor.

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