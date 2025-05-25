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Yayın Tarihi: 25 Mayıs 2025 16:08
 ~ Son Güncelleme: 25 Mayıs 2025 16:12
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Gazeteci Karabay’dan mesaj: Saymadi’nin gülümsemesi orada

Yasal bir oluşum olan HDK’ye üyelik gerekçe gösterilerek Elif Akgül, Ercüment Akdeniz ve Yıldız Tar gibi gazeteciler de aylardır cezaevinde tutuluyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Furkan Karabay camekanın önünde duruyor. Adliyede.

Tutuklu gazeteci Furkan Karabay, Marmara Cezaevi’nden sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Silivri Hapishanesi’nde aynı şekilde tutuklu bulunan Ahmet Saymadi ile avukat görüşü sırasında karşılaştığını ve kısa bir sohbet gerçekleştirdiklerini duyurdu.

Karabay, “Saymadi’nin yüzünde, özgür günlerde olduğu gibi samimi gülümsemesi vardı” dedi.

Saymadi, 10 yıl önceki HDK faaliyetleri ve Gezi direnişi nedeniyle yargılanıyor

21 Mayıs’ta ilk duruşması görülen Ahmet Saymadi, Halkların Demokratik Kongresi (HDK) içindeki çalışmaları ve 2013 Gezi Direnişi’ne katılımı gerekçesiyle “silahlı terör örgütü üyeliği” suçlamasıyla yargılanıyor.

İddianamede, Saymadi’nin Gezi Direnişi sırasında arkadaşlarını arayarak “İyi misin?”, “Gezi’ye gidiyorum” gibi ifadeleri kullanmasının delil olarak sunulduğu belirtildi. Ayrıca, 2011-2013 yılları arasındaki HDK faaliyetleri de suç unsuru sayıldı.

Mahkeme Kararı: “HDK terör örgütü değildir

Saymadi’nin avukatları ve kendisi savunmasında, HDK’nin yasal bir platform olduğuna ve hakkında herhangi bir yargı kararı bulunmadığına dikkat çekti. Aksine, İzmir 20. Ağır Ceza Mahkemesi, 7 Aralık 2023’te verdiği ve üst mahkemece onanarak kesinleşen kararında “HDK terör örgütü değildir” demişti.

Ancak bu karara rağmen, Saymadi’nin tutukluluğunun devamına karar verildi. Karabay, Saymadi’nin mahkemede şu noktaya dikkat çektiğini aktardı:

“Bir kişi yasa dışı örgüt üyesi olmakla suçlanıyorsa, o yapının da yasa dışı olması gerekir.”

Tüm bu hukuki çelişkilere rağmen Saymadi’nin tutukluluğu sürüyor. Karabay, paylaşımında, “Yaşadıkları tüm hukuksuzluklara rağmen Saymadi’nin yüzünden samimi gülümsemesi eksik olmuyor” sözleriyle dostluk ve direnişin cezaevindeki halini anlattı.

Yasal bir oluşum olan HDK’ye üyelik gerekçe gösterilerek Elif Akgül, Ercüment Akdeniz ve Yıldız Tar gibi gazeteciler de aylardır cezaevinde tutuluyor.

Karabay yazısını şöyle noktalıyor:

“Peki Türkiye’de bir hayata kaç hukuksuzluk sığar?”

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(EMK)

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