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Yayın Tarihi: 2 Kasım 2024 15:42
 ~ Son Güncelleme: 2 Kasım 2024 15:46
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Gazeteci Jîna Muderîs tutuklandı

İran’da Jin, Jiyan, Azadî direnişine katıldığı gerekçesiyle ceza verilen gazeteci Jîna Muderîs tutuklandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Gazeteci Jîna Muderîs tutuklandı

İran devleti, Jin Jiyan Azadî direnişine katıldığı gerekçesiyle hapis cezası verilen gazeteci Jîna Muderîs'i tutukladı.

Gazeteci Jîna Muderîs Gorcî sosyal medya hesabı üzerinden tutuklanmasına ilişkin şunları belirtti:

“Bugün cinsiyet, sınıf ve ulusal farklılıkların üçe katlandığı Sine Kadın Cezaevi’ne gidiyorum. Cezaevi için eşyalarımı hazırlarken çantama önce umudumu koydum ki oraya umutla gidebileyim.”

MA'nın haberine göre, Haziran ayında Sine Devrim Mahkemesi, Jîna Muderîs Gorci’ye 21 yıl ceza vermiş ardından bu 16 aya düşürülmüştü.

(AD)

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İstanbul
İran
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