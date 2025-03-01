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Yayın Tarihi: 1 Mart 2025 14:38
 ~ Son Güncelleme: 1 Mart 2025 14:44
2 dk Okuma

Gazeteci İsmail Çoban tahliye edildi

Çoban, "Apê Musa, Gurbetelli Ersöz, Halil Dağ’ın mirasını taşıyoruz. Onların yolunun yolcusu olmaya devam edeceğiz. Onların mirasını her zaman canlı tutacağız" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Fotoğrafta, açık havada bir grup erkek bir araya gelmiş ve birlikte poz veriyor. Ortada, elinde çiçek buketi tutan bir kişi var; muhtemelen yeni tahliye edilen biri. Çevresinde dostları, ailesi ya da meslektaşları olduğu anlaşılan kişiler yer alıyor. Gruptaki bazı kişiler zafer işareti (V işareti) yaparak duruyor. Hepsinin yüzünde sıcak, samimi bir ifade var. Kimi doğrudan kameraya bakıyor, kimi hafifçe gülümsüyor. Arkada, dağlık bir alan ve açık mavi gökyüzü görülüyor. Doğal bir ortamda, toprak yol kenarında çekilmiş bir kare gibi görünüyor. Giyim tarzları genel olarak spor ve günlük kıyafetlerden oluşuyor; montlar, kazaklar ve kot pantolonlar dikkat çekiyor. Çoğu kişi sakallı ya da kısa saçlı. Bu kare, uzun süredir ayrı kalmış kişilerin yeniden buluşmasını, dayanışmayı ve birlikte olmanın sevincini simgeliyor.
Fotoğraf: DFG

Maraş Türkoğlu L Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutulan Azadiya Welat gazetesinin eski Yazı İşleri Müdürü İsmail Çoban, ceza süresini tamamlayarak tahliye edildi.

Mezopotamya Ajansı'nın (MA) haberine göre, 3 Mayıs 2018’de "örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklanan Çoban, sırasıyla Diyarbakır, Mersin Tarsus, Maraş Türkoğlu ve Konya Ereğli cezaevlerinde tutuldu. Denetimli serbestlik hakkından yararlandırılmayan ve 6 yıl 9 ay hapis cezasının tamamını infaz ettikten sonra Maraş Türkoğlu L Tipi Kapalı Cezaevi'nden tahliye edilen Çoban’ı, cezaevi kapısında ailesi ve Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG) temsilcileri çiçeklerle karşıladı.

"Özgür Basın'ın yolunda yürümeye devam edeceğiz"

Cezaevi çıkışında konuşan gazeteci İsmail Çoban, özgür basına yönelik baskılara dikkat çekerek şöyle dedi:

"Önemli bir süreçten geçiyoruz. Kürt Özgürlük Hareketi ve Özgür Basın’ın rolü bugünlerde daha da artıyor. Özgür Basın, tarihsel değerler taşıyan bir gelenektir. Apê Musa, Gurbetelli Ersöz, Halil Dağ’ın mirasını taşıyoruz. Onların yolunun yolcusu olmaya devam edeceğiz. Onların mirasını her zaman canlı tutacağız.

Bugün Özgür Basın’a yönelik saldırılar artmış durumda. Bu saldırılar, hakikati gizleme çabasından başka bir şey değil. Ancak baskılar ve zulümler bizi yolumuzdan döndüremez. Sonu ne olursa olsun; tutuklama, ölüm, baskı fark etmeksizin hakikatin sesini her zaman en gür şekilde duyurmaya devam edeceğiz.

Özgür Basın’ın bir neferi olarak bana düşen ne görev varsa, hakikatin sesini yükseltmek için mücadelemi sürdüreceğim."

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(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
ifade özgürlüğü dfg mahpus gazeteciler İsmail Çoban
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3 Mayıs 2023
/haber/dunyada-tutuklu-gazetecilerin-yuzde-10-u-turkiye-de-278145
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