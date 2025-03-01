Gazeteci İsmail Çoban tahliye edildi

Maraş Türkoğlu L Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutulan Azadiya Welat gazetesinin eski Yazı İşleri Müdürü İsmail Çoban, ceza süresini tamamlayarak tahliye edildi.

Mezopotamya Ajansı'nın (MA) haberine göre, 3 Mayıs 2018’de "örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklanan Çoban, sırasıyla Diyarbakır, Mersin Tarsus, Maraş Türkoğlu ve Konya Ereğli cezaevlerinde tutuldu. Denetimli serbestlik hakkından yararlandırılmayan ve 6 yıl 9 ay hapis cezasının tamamını infaz ettikten sonra Maraş Türkoğlu L Tipi Kapalı Cezaevi'nden tahliye edilen Çoban’ı, cezaevi kapısında ailesi ve Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG) temsilcileri çiçeklerle karşıladı.

"Özgür Basın'ın yolunda yürümeye devam edeceğiz"

Cezaevi çıkışında konuşan gazeteci İsmail Çoban, özgür basına yönelik baskılara dikkat çekerek şöyle dedi:

"Önemli bir süreçten geçiyoruz. Kürt Özgürlük Hareketi ve Özgür Basın’ın rolü bugünlerde daha da artıyor. Özgür Basın, tarihsel değerler taşıyan bir gelenektir. Apê Musa, Gurbetelli Ersöz, Halil Dağ’ın mirasını taşıyoruz. Onların yolunun yolcusu olmaya devam edeceğiz. Onların mirasını her zaman canlı tutacağız.

Bugün Özgür Basın’a yönelik saldırılar artmış durumda. Bu saldırılar, hakikati gizleme çabasından başka bir şey değil. Ancak baskılar ve zulümler bizi yolumuzdan döndüremez. Sonu ne olursa olsun; tutuklama, ölüm, baskı fark etmeksizin hakikatin sesini her zaman en gür şekilde duyurmaya devam edeceğiz.

Özgür Basın’ın bir neferi olarak bana düşen ne görev varsa, hakikatin sesini yükseltmek için mücadelemi sürdüreceğim."

📌Gazetecilik faaliyetleri nedeniyle 6 yıl 9 ay tutsak kalan gazeteci İsmail Çoban, cezaevinden çıktı



Maraş Türkoğlu L Tipi Kapalı Cezaevi’nden tahliye olan Çoban'ı cezaevi kapısında ailesi ve Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG) temsilcileri tarafından çiçekler ile karşıladı… pic.twitter.com/QCg4hSAUe9 — Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (@DFGDernegi) March 1, 2025

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(EMK)