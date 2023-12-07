Antep'in Islahiye'deki evine dün (6 Aralık Çarşamba) yapılan baskın ile gözaltına alınan gazeteci İrfan Uçar serbest bırakıldı.

"Örgüt üyeliği" iddiası ile gözaltına alınan Uçar'ın sabah saatlerinde TEM Şubesi'nde ifadesi alındı. Uçar'ın mesleki faaliyetleri ve meslektaşları ile yaptığı görüşmeler suç olarak gösterildi.

Emniyet işlemlerinin ardından Uçar, Antep Adliyesi'ne sevk edildi. Uçar'a Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) ve Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA) hukuki destekte bulundu. Savcı Uçar'ın adli kontrol şartı ile serbest bırakılması talebiyle Antep 2'nci Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk etti.

MA'nın haberine göre mahkemede savunma yapan Uçar'ın avukatları, dosyada gizlilik kararı olduğuna dikkati çekti. Savunmaların ardından Uçar, yurtdışı yasağı ile serbest bıraktı.

"Kitaplarıma el konuldu"

MA'nın haberine göre, serbest kaldıktan sonra açıklamada bulunan Uçar, şunları söyledi:

"1998 yılından bu yana gazeteciyim. Dün sabaha karşı onlarca zırhlı araç ile evim basıldı ve arandı. Antep Emniyet'te ifadem alındı. 2004 ve 2005 yıllarına dair çalışmalarım suç olarak gösterildi. 2012 ve 2013 yılına ait telefon görüşmelerim sorgu konusu yapıldı. Gazeteci meslektaşlarım ile yaptığım görüşmeler soruldu."

"Hasan Cemal, Osman Kavala, Sidar Basut, Zülfikar Ali Aydın gibi gazeteciler ile yaptığım görüşmeler soruldu. Hakimlikte serbest kaldım. Evimde daha çalıştığım gazetenin nüshalarına ve kitaplara el konularak suç olarak gösterildi. Dayanışma gösteren hukuk ve basın örgütlerine dayanışmaları için teşekkür ederim. Gazetecilik suç değildir. Emniyet ve adliyeler gazeteciliğin konuşulduğu, tartışıldığı alanlar değildir."

BİA Medya Gözlem Veritabanı

(EMK)