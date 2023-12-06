Gazeteci İrfan Uçar gözaltına alındı

Gazeteci İrfan Uçar, sabah saatlerinde Antep'in Islahiye ilçesindeki evine yapılan baskında gözaltına alındı.

Mezopotamya Ajansı'nın (MA) haberine göre, Uçar'ın Antep kent merkezine götürüldüğü öğrenildi. Gözaltı gerekçesine dair ailesine herhangi bir bilgi verilmedi.

Daha önce İMC TV, Özgür Gündem gibi bir çok medya kurumunda çalışanUçar, sağlık sorunları bulunan anne ve babasına bakmak için yaklaşık bir yıl önce aktif gazeteciliği bırakıp ailesinin yanına yerleşmişti.

Uçar'ın bianet yazılarını buradan okuyabilirsiniz.

BİA MEDYA GÖZLEM RAPORU EKİM-ARALIK 2014 BİA Medya Gözlem Raporu - Tam Metin

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(EMK)