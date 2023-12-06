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Yayın Tarihi: 6 Aralık 2023 13:06
 ~ Son Güncelleme: 6 Aralık 2023 13:12
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Gazeteci İrfan Uçar gözaltına alındı

İrfan Uçar'ın gözaltı gerekçesi ise henüz öğrenilemedi.

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/12/06/gazeteci-irfan-ucar-gozaltina-alindi.jpg

Gazeteci İrfan Uçar, sabah saatlerinde Antep'in Islahiye ilçesindeki evine yapılan baskında gözaltına alındı.

Mezopotamya Ajansı'nın (MA) haberine göre, Uçar'ın Antep kent merkezine götürüldüğü öğrenildi. Gözaltı gerekçesine dair ailesine herhangi bir bilgi verilmedi. 

Daha önce İMC TV, Özgür Gündem gibi bir çok medya kurumunda çalışanUçar, sağlık sorunları bulunan anne ve babasına bakmak için yaklaşık bir yıl önce aktif gazeteciliği bırakıp ailesinin yanına yerleşmişti.

Uçar'ın bianet yazılarını buradan okuyabilirsiniz.

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BİA Medya Gözlem Raporu - Tam Metin
26 Ocak 2015
BİA Medya Gözlem Veritabanı
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25 Eylül 2023

(EMK)

ifade özgürlüğü bia medya gözlem İrfan Uçar gazetecilik suç değil mahpus gazeteciler
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