Gazeteci Hüseyin Aykol yeniden ameliyata alındı

Ankara'daki evinde dün akşam saatlerinde beyin kanaması geçiren gazeteci-yazar Hüseyin Aykol, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılmış ve ameliyata alınmıştı.

Ameliyat sonrası yoğun bakımda uyutulan Aykol’un bu sabah saatlerinde yeniden beyin kanaması geçirdiği öğrenildi.

İkinci beyin kanamasının ardından Aykol yeniden ameliyata alındı. Doktorlar, Aykol'un durumunun ciddiyetini koruduğunu belirtti.

Aykol'u Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG), DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Özgür Faik Erol, DEM Parti milletvekilleri, Parti Meclisi (PM) üyeleri, Ankara İl ve İlçe Örgütleri, İnsan Hakları Derneği (İHD) üyeleri ve Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) ile çok sayıda kişi ziyaret etti.

Tuncer Bakırhan, dün akşam saaatlerinde doktorlarla görüştükten sonra hastane önünde açıklama yaptı. Bakırhan, Aykol'un sağlık durumuna ilişkin şunları söyledi:

"Aykol'un çok ağır bir beyin kanaması geçirdiğini ifade eden "Hastaneye hemen kaldırılmış. İlk müdahale yapılmış. Doktorlardan aldığımız bilgiye göre Hüseyin hocayı uyutuyorlar. Şuan yoğun bakımda. izlemeye devam edecekler. Biz buraya geldiğimiz zaman doktor arkadaşlarla yaptığımız sohbette öğrendik ki iyi bir müdahale yapılmış ama ağır bir beyin kanaması olduğu için şuan sonuçlar hakkında erkenden bir şey demek doğru değil. Hüseyin hocanın süreci atlatmasını bekliyoruz. Kendisinin de mücadele edeceğine inanıyoruz. Biz de arkadaşlarımızla birlikte, Ankara'daki demokratik kitle örgütleri, il ilçe örgütlerimiz, milletvekillerimizle birlikte Hüseyin hocanın durumunu yakından takip edeceğiz.

Burada onu bekleyeceğiz. Umarım önümüzdeki saatler ya da önümüzdeki günlerde Hüseyin hocanın sağlığıyla ilgili kamuoyuna, halkımıza olumlu mesajlar veririz. Şuanda durum bahsettiğimiz gibi; ağır bir beyin kanaması, ilk müdahale yapılmış. Müdahaleyi yapan doktor arkadaşlar, Türk Tabipleri Birliği'ne (TTB) bağlı arkadaşlar. TTB'nin Genel Sekreteri Önder bey çok iyi bir beyin cerrahıdır. O, Hüseyin hoca ile ilgileniyor. Hüseyin hoca emin ellerde. Bu durumu atlatmasını bekliyoruz. Hepimize geçmiş olsun. Basın camiasına geçmiş olsun. Yıllardır Hüseyin hocanın sözünü, yazısını, kalemini takip eden halkımıza geçmiş olsun. Herkesin dualarını bekliyoruz. Kısa süre içerisinde Hüseyin hocanın iyileşmesini bekliyoruz."