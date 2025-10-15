ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 15 Ekim 2025 12:03
 ~ Son Güncelleme: 15 Ekim 2025 12:51
2 dk Okuma

Gazeteci Hüseyin Aykol yeniden ameliyata alındı

Ameliyat sonrası yoğun bakımda uyutulan Aykol’un bu sabah saatlerinde yeniden beyin kanaması geçirdiği öğrenildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Gazeteci Hüseyin Aykol yeniden ameliyata alındı
Fotoğraf: Sosyal Medya

Ankara'daki evinde dün akşam saatlerinde beyin kanaması geçiren gazeteci-yazar Hüseyin Aykol, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılmış ve ameliyata alınmıştı.

Ameliyat sonrası yoğun bakımda uyutulan Aykol’un bu sabah saatlerinde yeniden beyin kanaması geçirdiği öğrenildi.

Gazeteci Hüseyin Aykol beyin kanaması geçirdi, ameliyata alındı
Gazeteci Hüseyin Aykol beyin kanaması geçirdi, ameliyata alındı
14 Ekim 2025

İkinci beyin kanamasının ardından Aykol yeniden ameliyata alındı. Doktorlar, Aykol'un durumunun ciddiyetini koruduğunu belirtti.

Fotoğraf: MA

Aykol'u Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG), DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Özgür Faik Erol, DEM Parti milletvekilleri, Parti Meclisi (PM) üyeleri, Ankara İl ve İlçe Örgütleri, İnsan Hakları Derneği (İHD) üyeleri ve Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) ile çok sayıda kişi ziyaret etti.

"Sözünü, yazısını, kalemini takip edenlere geçmiş olsun"

Tuncer Bakırhan, dün akşam saaatlerinde doktorlarla görüştükten sonra hastane önünde açıklama yaptı. Bakırhan, Aykol'un sağlık durumuna ilişkin şunları söyledi:

"Aykol'un çok ağır bir beyin kanaması geçirdiğini ifade eden  "Hastaneye hemen kaldırılmış. İlk müdahale yapılmış. Doktorlardan aldığımız bilgiye göre Hüseyin hocayı uyutuyorlar. Şuan yoğun bakımda. izlemeye devam edecekler. Biz buraya geldiğimiz zaman doktor arkadaşlarla yaptığımız sohbette öğrendik ki iyi bir müdahale yapılmış ama ağır bir beyin kanaması olduğu için şuan sonuçlar hakkında erkenden bir şey demek doğru değil. Hüseyin hocanın süreci atlatmasını bekliyoruz. Kendisinin de mücadele edeceğine inanıyoruz. Biz de arkadaşlarımızla birlikte, Ankara'daki demokratik kitle örgütleri, il ilçe örgütlerimiz, milletvekillerimizle birlikte Hüseyin hocanın durumunu yakından takip edeceğiz.

Burada onu bekleyeceğiz. Umarım önümüzdeki saatler ya da önümüzdeki günlerde Hüseyin hocanın sağlığıyla ilgili kamuoyuna, halkımıza olumlu mesajlar veririz. Şuanda durum bahsettiğimiz gibi; ağır bir beyin kanaması, ilk müdahale yapılmış. Müdahaleyi yapan doktor arkadaşlar, Türk Tabipleri Birliği'ne (TTB) bağlı arkadaşlar. TTB'nin Genel Sekreteri Önder bey çok iyi bir beyin cerrahıdır. O, Hüseyin hoca ile ilgileniyor. Hüseyin hoca emin ellerde. Bu durumu atlatmasını bekliyoruz. Hepimize geçmiş olsun. Basın camiasına geçmiş olsun. Yıllardır Hüseyin hocanın sözünü, yazısını, kalemini takip eden halkımıza geçmiş olsun. Herkesin dualarını bekliyoruz. Kısa süre içerisinde Hüseyin hocanın iyileşmesini bekliyoruz."

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
Hüseyin Aykol beyin kanaması Tuncer Bakırhan
