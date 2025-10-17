ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 17 Ekim 2025 14:07
 ~ Son Güncelleme: 17 Ekim 2025 14:13
1 dk Okuma

Gazeteci Hüseyin Aykol'un gün içerisinde uyandırılması bekleniyor

Geçirdiği 2 beyin kanamasının ardından 2 ameliyat geçirerek entübe edilen gazeteci Hüseyin Aykol'un refleksleri kontrol edilecek.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Gazeteci Hüseyin Aykol'un gün içerisinde uyandırılması bekleniyor
Fotoğraf: MA

Üç gün önce beyin kanaması geçiren ve ardından kaldırıldığı hastanede ikinci kez beyin kanaması geçiren gazeteci-yazar Hüseyin Aykol'un, geçirdiği 2 ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam ediliyor.

Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde entübe edilen ve tedavisinin 4'üncü gününü geride bırakan Aykol'un gün içerisinde uyandırılıp reflekslerinin kontrol edileceği belirtildi.

15 Ekim 2025

Aykol'un sağlık durumu nedeniyle hastane ziyaretleri de sürüyor. Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İzmir Milletvekili Burcugül Çubuk ve Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG) Eşbaşkanları Kesira Önel ve Selman Çiçek ve dernek üyeleri Aykol'u hastanede ziyaret etti.

(AB)

Hüseyin Aykol dfg Burcugül Çubuk beyin kanaması
