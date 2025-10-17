Gazeteci Hüseyin Aykol'un gün içerisinde uyandırılması bekleniyor

Üç gün önce beyin kanaması geçiren ve ardından kaldırıldığı hastanede ikinci kez beyin kanaması geçiren gazeteci-yazar Hüseyin Aykol'un, geçirdiği 2 ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam ediliyor.

Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde entübe edilen ve tedavisinin 4'üncü gününü geride bırakan Aykol'un gün içerisinde uyandırılıp reflekslerinin kontrol edileceği belirtildi.

Aykol'un sağlık durumu nedeniyle hastane ziyaretleri de sürüyor. Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İzmir Milletvekili Burcugül Çubuk ve Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG) Eşbaşkanları Kesira Önel ve Selman Çiçek ve dernek üyeleri Aykol'u hastanede ziyaret etti.

