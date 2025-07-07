Gazeteci Hikmet Çetinkaya, hayatını kaybetti

Cumhuriyet gazetesinde uzun yıllar köşe yazarlığı yapan ve meslekte 50 yılı deviren gazeteci-yazar Hikmet Çetinkaya, 83 yaşında yaşamını yitirdi.

Çetinkaya, bir süredir devam eden sağlık sorunları nedeniyle entübe edilmişti.

TGC duyurdu

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Çetinkaya’nın ölümünün ardından başsağlığı mesajı yayınladı:

“Gazetecilik mesleğine uzun yıllar başarıyla hizmet eden üyemiz gazeteci-yazar Hikmet Çetinkaya’yı kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz.

Meslektaşımızın ailesine ve basın topluluğumuza başsağlığı diliyoruz.”

Hikmet Çetinkaya kimdir?

Hikmet Çetinkaya kimdir?

1942’de Edremit’te doğdu. Manisa Erkek Lisesi’de okuyan Çetinkaya gazeteciliğe 1966’da Cumhuriyet Gazetesi’nde başladı.

Uzun yıllar Cumhuriyet Gazetesi’nde muhabirlik ve röportaj yazarlığı yaptı. 1988’den bu yana köşe yazarlığı yapıyordu. Bir dönem gazetenin İzmir temsilciliği görevini yürüttü. 1992’den 2000’e kadar Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Koordinatörlüğü yaptı.

2014 Burhan Felek Basın Hizmet ödüllü gazeteci evli ve üç çocuk babasıydı.

(AB)