Gazeteci Heval Arslan Belçika’da gözaltına alındı

Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG), Medya Haber TV sunucusu ve gazeteci Heval Arslan’ın Belçika'nın Ninove şehrinde polis tarafından gözaltına alındığını duyurdu.

Açıklamada, Arslan’ın mahkeme kararı olmadan gözaltına alındığı ve tüm eşyalarına el konulduğu belirtildi. Ayrıca, gazeteci Arslan’a çıplak arama dayatıldığı ve hücreye konduğu ifade edildi.

DFG, Heval Arslan’ın gözaltına alınmasının hukuksuz olduğunu vurgulayarak, bu uygulamanın derhal son bulmasını ve Arslan’ın serbest bırakılmasını talep etti.

Dernek, Arslan’ın gazetecilik faaliyetlerini sürdürmek amacıyla Belçika’da yaşamaya karar verdiğini ve geçtiğimiz aylarda iltica başvurusunda bulunduğunu belirtti.

Açıklamaya göre, Arslan’a gözaltı sırasında Fransa’ya gönderileceği ve ardından Türkiye'ye iade edileceği söylendi. Ancak, Fransa'ya iade edilmesi durumunda Arslan’a iltica hakkı tanınıp tanınmayacağı belirsizliğini koruyor.

Türkiye’de hakkında soruşturmalar olduğu öğrenilen Arslan, Türkiye'ye teslim edilme riskiyle karşı karşıya. DFG, uzun yıllardır Avrupa’da gazetecilik yapan Arslan’ın gözaltına alınmasını kabul etmeyerek, hukuksuz uygulamaların sona erdirilmesi gerektiğini belirtti.

Dernek, gazeteci Heval Arslan’ın özgürlüğünü savunmaya ve hak ihlallerine karşı mücadele etmeye devam edeceğini açıkladı.

Brugge’daki sınır dışı merkezinde tutuluyor

2003 yılından bu yana Roj TV, Med Nûçe ve Medya Haber TV gibi Kürt medyasında çalışan Arslan, son olarak Medya Haber TV’nin ana haber bültenini sunuyordu.

Fransa’da büyüyen ve basın-yayın bölümünden mezun olan Arslan, uzun yıllar gazetecilik yaptı. Ancak Fransa’nın vatandaşlık vermediği, Türkiye konsolosluğunun da pasaportunu yenilemeyi reddettiği belirtildi. Bu nedenle serbest dolaşım ve mesleğini icra etme hakkı elinden alınan Arslan, bir süre önce Belçika’ya iltica etmişti.

ANF'nin geçtiği bilgiye göre, Arslan aynı zamanda Belçika’da kurulan Kürt Kadın Derneği RO-JIN’in kurucu üyesi ve yönetim kurulu üyesi. Şu anda Brugge’daki sınır dışı merkezinde tutuluyor.

RO-JIN yaptığı açıklamada, Heval Arslan’ın Fransa’ya iade edilmesi halinde iltica hakkının belirsiz olduğunu ve Türkiye’ye teslim edilme riskinin bulunduğunu vurguladı.

Açıklama şöyle:

“Fransa’nın Kürt basınına yönelik adaletsiz tutumu biliniyor. Arslan’ın Fransa’ya gönderilmesi, Türk devletine iade edilme tehlikesini doğuruyor. Bu nedenle ciddi kaygılarımız var. Kürt Kadın Gazeteciler Derneği RO-JIN olarak bu hukuksuzluğa son verilmesini, Heval Arslan’ın serbest bırakılmasını talep ediyoruz.”

