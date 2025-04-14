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Yayın Tarihi: 14 Nisan 2025 16:04
 ~ Son Güncelleme: 14 Nisan 2025 16:09
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"GAZETECİLİK FAALİYETLERİM YARGILANIYOR"

Gazeteci Hayri Demir'e 8 yıl sonra propaganda cezası

Savunmasında gazeteciliğin yargılandığını belirten Demir, "Bu dava gazetecilik faaliyetim nedeniyle açıldı” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Gazeteci Hayri Demir'e 8 yıl sonra propaganda cezası
DİSK Basın İş Başkanı Turgut Dedeoğlu ve Hayri Demir

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği’nin (MLSA) aktardığına göre, gazeteci Hayri Demir’in sekiz yıldır süren yargılamasında karar çıktı.

Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın sekizinci duruşmasında mahkeme, Demir’i “örgüt üyeliği” suçlamasından beraat ettirirken, “basın yoluyla örgüt propagandası yapmak” suçundan 2 yıl 9 ay 22 gün hapis cezasına çarptırdı.

Demir, 2017 yılında Suriye’de yaptığı gazetecilik çalışmaları sırasında çektiği görüntülerin bulunduğu harici disk nedeniyle yargılanıyordu. Dava kapsamında Demir’e hem "örgüt üyeliği" hem de "örgüt propagandası" suçlamaları yöneltilmişti.

Duruşmaya Demir ve avukatı Ercan İpekçi’nin yanı sıra DİSK Basın-İş Genel Başkanı Turgut Dedeoğlu ile MLSA gözlemcisi de katıldı.

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Savunmasında gazeteciliğin yargılandığını belirten Demir, “Suriye’de yalnızca mesleki faaliyet yürüttüm. Bunun dışında herhangi bir faaliyetim olmadı. Tüm duruşmalara katıldım. Bu dava gazetecilik faaliyetim nedeniyle açıldı” dedi.

Mahkeme, Demir’in “örgüt üyeliği” suçlamasına ilişkin delil bulunmadığını belirterek bu suçlamadan beraatine karar verdi. Ancak savcılığın esas hakkındaki mütalaasını büyük ölçüde kabul eden mahkeme heyeti, Demir’i basın yoluyla örgüt propagandası yapmak suçundan mahkûm etti. Kararın istinaf mahkemesine taşınacağı bildirildi.

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(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
hayri demir mlsa DİSK BASIN İŞ medya gözlem
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