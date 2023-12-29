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Yayın Tarihi: 29 Aralık 2023 09:49
 ~ Son Güncelleme: 29 Aralık 2023 09:56
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Gazeteci Hakan Yalçın Van’da gözaltına alındı

Evi polisler tarafından basılan Yalçın’ın gözaltı gerekçesi bilinmiyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Gazeteci Hakan Yalçın Van’da gözaltına alındı

Mezopotamya Ajans (MA) muhabiri Hakan Yalçın, sabah saatlerinde Van’da gözaltına alındı.

Evi polisler tarafından basılan Yalçın’ın İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Yalçın’ın gözaltı gerekçesi ise şimdilik bilinmiyor.

7 ay tutuklu kalmıştı

Hakan Yalçın 25 Ekim 2022’de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmasında gözaltına alınmış ve ardından da 9 gazeteciyle birlikte tutuklanmıştı.

Örgüt üyeliğiyle suçlanan gazeteci 7 aylık tutukluluğun ardından 16 Mayıs’taki ilk duruşmadaki meslektaşlarıyla birlikte tahliye edilmişti.

Ankara
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(HA)

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