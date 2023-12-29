Gazeteci Hakan Yalçın Van’da gözaltına alındı
Evi polisler tarafından basılan Yalçın’ın gözaltı gerekçesi bilinmiyor.
Mezopotamya Ajans (MA) muhabiri Hakan Yalçın, sabah saatlerinde Van’da gözaltına alındı.
Evi polisler tarafından basılan Yalçın’ın İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Yalçın’ın gözaltı gerekçesi ise şimdilik bilinmiyor.
7 ay tutuklu kalmıştı
Hakan Yalçın 25 Ekim 2022’de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmasında gözaltına alınmış ve ardından da 9 gazeteciyle birlikte tutuklanmıştı.
Örgüt üyeliğiyle suçlanan gazeteci 7 aylık tutukluluğun ardından 16 Mayıs’taki ilk duruşmadaki meslektaşlarıyla birlikte tahliye edilmişti.
ANKARA’DA 11 KÜRT GAZETECİ YARGILANIYOR:
Ankara'da tutuklu 9 Kürt gazeteci hakkında tahliye kararı
16 Mayıs 2023
(HA)
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