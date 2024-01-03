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Yayın Tarihi: 3 Ocak 2024 09:45
 ~ Son Güncelleme: 3 Ocak 2024 09:51
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Gazeteci Hakan Yalçın 4 günlük gözaltının ardından serbest

Öğrenciyken Malatya'da üye olduğu derneğin faaliyetleri gerekçe gösterilerek gözaltına alınan Hakan Yalçın, adli kontrolle serbest bırakıldı.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Gazeteci Hakan Yalçın 4 günlük gözaltının ardından serbest

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında 29 Aralık'ta Van’daki evine düzenlenen baskınla gözaltına alınan Mezopotamya Ajansı (MA) Muhabiri Hakan Yalçın, tutuklanma istemiyle çıkartıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Yalçın ile 10 kişi emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün Çirmik (Yeşilyurt) ilçesinde bulunan Malatya Cumhuriyet Başsavcılığına getirildi.

İfade işlemi, Malatya Adliyesinin depremde yıkılması nedeniyle Akçadağ yolu üzerinde bulunan Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü binasının Cumhuriyet Başsavcılığı bölümünde görüldü.

Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG) Eşbaşkanı Serdar Altan da süreci adliyede takip etti. Alanın dar olması gerekçesiyle, gazetecilerin bina içerisine girmesine izin verilmedi.

Savcılık ifadesinde Yalçın’a Malatya’da öğrenci olduğu yıllarda üyesi olduğu derneğin faaliyetleri soruldu. Söz konusu dernekte “ideolojik eğitim” verilip verilmediği yönünde sorular yöneltilen Yalçın, ifade işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Mahkemeye de ifade veren Yalçın, adli kontrol şartıyla buradan serbest bırakıldı. Yalçın ile birlikte gözaltına alınan 8 kişi de serbest bırakıldı. Ancak Bedirhan Akyıldız "örgüt üyesi" gerekçesiyle tutuklandı.

(HA)

hakan yalçın
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