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YT: Yayın Tarihi: 07.10.2026 13:05 7 Ekim 2026 13:05
 ~  SG: Son Güncelleme: 07.10.2026 14:59 7 Ekim 2026 14:59
Okuma Okuma:  6 dakika

Gazeteci Hakan Tosun’un ölümüne ilişkin davada karar çıktı: Sanıklara müebbet hapis cezası verildi

İstanbul Esenyurt’ta 10 Ekim 2025 gecesi sokak ortasında darp edilerek öldürülen gazeteci ve belgeselci Hakan Tosun’un ölümüne ilişkin davanın dördüncü duruşması görüldü. Sanıklar Abdurrahman Murat ve Adnan Şahin’e kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası verildi.

Cansu Acar

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Cansu Acar

Cansu Acar

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Görseli Büyüt
Gazeteci Hakan Tosun’un ölümüne ilişkin davada karar çıktı: Sanıklara müebbet hapis cezası verildi
Fotoğraf: Cansu Acar-bianet
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İstanbul Esenyurt’ta 10 Ekim 2025 gecesi sokak ortasında darp edilerek hayatını kaybeden gazeteci ve belgeselci Hakan Tosun’un ölümüne ilişkin davanın dördüncü duruşması bugün görüldü. Mahkeme Abdurrahman Murat ve Adnan Şahin'e kasten öldürmeden müebbet hapis cezası verdi.

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Bakırköy 17. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada Tosun’un ailesi ve avukatları Hakan Bozyurt ile Cemal Yücel hazır bulundu. Sanıklar Abdurrahman Murat ve Adnan Şahin tutuldukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Duruşmayı takip etmek isteyen basın mensupları ve yurttaşlar ana salona alınmadı. Ek salondaki ekranlar üzerinden davayı takip etti. Salonda yer bulamayan çok sayıda izleyici de duruşmayı adliye önünden takip etti.

"Üçüncü kişi neden dışarıda?"

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Duruşmada söz alan Hakan Tosun’un avukatı Cemal Yücel, “Taleplerimizi tekrar ediyoruz. Kasıtlı öldürmeden cezalandırılmalarını talep ederiz” dedi.

Tosun ailesinin avukatlarından Hakan Bozyurt ise olayda organize bir eylem olduğuna dikkat çekerek motosikletli üçüncü kişinin Yusuf Özakdağ’ın sanık olarak yargılanması gerektiğini belirtti.

Bugün saat 10.30’da başlayan duruşmada Hakan Tosun’un annesi Fatma Tosun, “Üçüncü kişi neden dışarıda?” diye sordu.

Hakan Tosun’un avukatı Cemal Gürsel taleplerini yineleyerek “Kasıtlı öldürmeden cezalandırılmalarını talep ediyoruz” dedi.

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Avukat görüntülere işaret etti: "Hakan hiç ayağa kalkmıyor"

Tosun’un avukatı Hakan Bozyurt daha önceki tüm celselerde mahkeme heyetine sundukları görüntülere işaret etti:

“Duruşmanın en başından beri esas olayımız olan Esenyurt’taki öldürme olayının nasıl olduğuna dair görüntüleri net şekilde gösterdik. Hakan bir yerde oturuyor ve olay süresince herhangi bir teması yok. Defalarca izledim. Hakan hiç ayağa kalkmıyor, elini bile kaldırmıyor. Sanığın Hakan’ın kafa bölgesine şiddetli bir biçimde tekme attığı görülüyor. Ayrıca saçından tutularak darp edildiği görülüyor.”

Bozyurt, “Hakan’ın darp edilmediğini” söyleyen tanıkların iddialarının kamera görüntülerinde tam aksinin görüldüğünü belirterek tanıkların beyanlarının gerçeği yansıtmadığının altını çizdi.

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"Tanık beyanlarıyla kamera görüntülerinin çeliştiğini görüyoruz"

Tosun ailesinin davanın başından beri yargılanmasını istedikleri, kameralarda motorsikletiyle görülen Yusuf Özakdağ’a işaret eden avukat Bozyurt, şunları aktardı:

“Adnan Şahin arabasından çıkıp Hakan’ı darp ediyor. Şahin ve Murat arabayla gidiyorlar. O sırada Yusuf Özakdağ, Hakan’ın motoruna binerek izliyor. İzlediğini kamera görüntüleri gösteriyor. Aracı durduruyor. Şahin de daha sonra gelip darp ediyor. Savunmamızda bunları defalarca gösterdik. Metrobüs görüntülerinin olayla bir bağı olmadığını söyledik. Savcı da bu olayla o olayın arasında herhangi bir bağı olmadığını söyledi. Görüntülerde de yok. Bu sürecin nasıl işlediğini de biliyoruz. Bu dosyada delil karartmadan başka soruşturma yürütüldüğünü emniyet açıklamasından öğrendik. Kamera görüntüleri alınmış. Eğer bugün bu kanıtlar olsaydı hakikati daha iyi ifade etmiş olurduk. Tanık beyanlarıyla kamera görüntülerinin çeliştiğini görüyoruz. Buna rağmen gerçeğe aykırı beyanlar var. Adli tıp raporundaki ifadeler, Hakan’ın darp edilmesiyle uyumlu olarak ölümü gerçekleşti. Hakan hiçbir şekilde tepki vermemiş. Defalarca ölümüne sebebiyet verilecek kadar darp edildi.”

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Sanıklar tahliye talep etti

Sanık avukatlarının hepsi iki sanık için de tahrikten indirim talep ettiler. Hakan Tosun'un olaylar sırasında kendilerine hakaret ettiğini iddia ederek olayda tahrik olduğunu iddia ettiler.

Sanık Abdurrahman Murat, “Eski beyanımız geçerli. keşke böyle bir olay yaşanmasaydı. O caddede esnaflık yaparım. Beni defalarca tahrik etti. Gördüğümde üstü başı dağınık, gözü başı şişmişti. Kafatası kırığının başka bir olaydan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Beraatimi talep ediyorum” dedi.

Diğer sanık Adnan Şahin, “Ne husumetim, ne de tanışıklığım vardı. Tartışma başlamasına rağmen amacım Abdurrahman'ı uzaklaştırmaktı” dedi.

Şahin, olay yerine yeniden gitmesinin tesadüf olduğunu dile getirdi. Tosun’u yalnızca dürttüğünü söyleyen Şahin, Tosun’un kendisine hakaret ettiğini, ayrıca olayda diğer sanık Abdurrahman Murat ile birlikte hareket etmediğini iddia etti.

Şahin, kendisi aleyhinde olduğunu belirttiği tanık beyanının ise Abdurrahman Murat’ın yakını olduğunu belirterek bu beyanları “Suçu bana yıkmaya çalışmış” diye yalanladı.

Abdurrahman Murat ve Adnan Şahin eski ifadelerini tekrarlayarak tahliyelerini talep etti. Sanık avukatları müvekkillerinin beraatlerini talep etti.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Abdurrahman Murat ve Adnan Şahin'e kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası verdi.

Ne olmuştu?

Hakan Tosun, İstanbul’daki kentsel dönüşüm mağduriyetlerini, kent suçlarını, deprem sonrası Hatay’da yaşanan hak ihlallerini, Akbelen ve İliç gibi ekokırım ve mülksüzleştirme sahalarındaki yurttaş mücadelesini, Adalar’daki atlar için verilen direnişi ve hayvan hakları ihlallerini haberleştiren bağımsız bir gazeteciydi.

10 Ekim 2025 gecesi Esenyurt’ta sokak ortasında evine gitmek üzere yürürken uğradığı saldırı sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Saldırı sonrası ailesi, haber alamadığı Hakan Tosun’a saatlerce ulaşamadı. 27 saat sonra sabaha doğru alınan haberle Tosun’un baygın halde bulunarak Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi’ne kaldırıldığı öğrenildi. Tosun yoğun bakımda üç gün boyunca verdiği yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti.

Polis soruşturmada 18 yaşındaki Abdurrahman Murat ve 24 yaşındaki Adnan Şahin’i gözaltına aldı. Akabinde Abdurrahman Murat ve Adnan Şahin, 12 Ekim 2025 tarihinde “kasten yaralama” suçlamasıyla tutuklandı.

(CA/FY)

Haber Yeri
İstanbul
hakan tosun gazeteci
Cansu Acar
Cansu Acar
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Marmara Üniversitesi Gazetecilik mezunu; 2017’den bu yana iklim krizi, ekoloji ve çevre adaleti üzerine çalışan bir gazeteci. Türkiye’nin farklı bölgelerinde ekoloji ve video gazeteciliği atölyeleri...

Marmara Üniversitesi Gazetecilik mezunu; 2017’den bu yana iklim krizi, ekoloji ve çevre adaleti üzerine çalışan bir gazeteci. Türkiye’nin farklı bölgelerinde ekoloji ve video gazeteciliği atölyeleri yürüttü. Akbelen ve İliç'te çevre ihtilaflarını yerinden takip ederek ekokırım sorunlarının insani yönünü ele aldı. Son dönemde çalışmalarına bağımsız olarak devam ediyor. Kaplumbağaları ve kurbağaları çok seviyor.

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