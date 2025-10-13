Gazeteci Hakan Tosun’a saldırı: İki kişi tutuklandı

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde saldırıya uğrayan gazeteci ve aktivist Hakan Tosun’un tedavisi Çam Sakura Devlet Hastanesinde devam ediyor.

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) üyesi Avukat Hakan Bozyurt, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, saldırıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen iki kişinin tutuklandığını duyurdu.

#HakanTosunaNeoldu?

Gazeteci arkadaşımız #HakanTosun hastanede yaşam savaşı veriyor.. Durumu çok kritik.



Çam Şakura Hastanesi'nde ailenin, doğa savunucuları ve gazetecilerin bekleyişi devam ediyor.



ÇHD'li Avukat Hakan Bozyurt, görgü tanıklarının önemine vurgu yaparak… pic.twitter.com/Vhqn1s60W3 — Fatoş Erdoğan (@puleragema) October 12, 2025

Bozyurt, olayın Esenyurt Mehmet Akif Mahallesi'nde meydana geldiğini belirterek, “Olay adli kayıtlara geçti. Ancak Hakan’ın kimliğinin tespit edilmesi geç saatlerde gerçekleştiği için ailesine ulaşılmasının geciktiği ifade ediliyor" dedi.

Avukat Bozyurt, soruşturmanın kapsamına ilişkin olarak şu bilgileri paylaştı:

“Dosyada olay anına ilişkin görüntüler mevcut. Ancak saldırının tam olarak aydınlatılabilmesi için görgü tanıklarının ifadelerine ve kamera kayıtlarının incelenmesine ihtiyaç var. Bu konuda taleplerimizi ileteceğiz. Tüm tanık beyanları ve deliller büyük önem taşıyor.”

Bozyurt, ayrıca dayanışma çağrısı yaptı:

“Arkadaşları ve dostları olarak ‘Hakan Tosun yalnız değildir.’ diyoruz. Bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız.”

Kayıp gazeteci Hakan Tosun’un yoğun bakımda olduğu öğrenildi

(EMK)