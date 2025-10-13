ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 13 Ekim 2025 08:52
 ~ Son Güncelleme: 13 Ekim 2025 08:56
2 dk Okuma

Gazeteci Hakan Tosun’a saldırı: İki kişi tutuklandı

Avukat Bozkurt, “Arkadaşları ve dostları olarak ‘Hakan Tosun yalnız değildir.’ diyoruz. Bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Fotoğrafta, elinde profesyonel bir fotoğraf makinesi tutan ve gülümseyen bir kişi görülüyor. Üzerinde koyu renk bir mont var ve saçları uzun, dalgalı. ( Bunu yapay zeka betimledi)
Fotoğraf: Sosyal Medya, video: Fatoş Erdoğan

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde saldırıya uğrayan gazeteci ve aktivist Hakan Tosun’un tedavisi Çam Sakura Devlet Hastanesinde devam ediyor.

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) üyesi Avukat Hakan Bozyurt, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, saldırıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen iki kişinin tutuklandığını duyurdu.

Bozyurt, olayın Esenyurt Mehmet Akif Mahallesi'nde meydana geldiğini belirterek, “Olay adli kayıtlara geçti. Ancak Hakan’ın kimliğinin tespit edilmesi geç saatlerde gerçekleştiği için ailesine ulaşılmasının geciktiği ifade ediliyor" dedi.

Avukat Bozyurt, soruşturmanın kapsamına ilişkin olarak şu bilgileri paylaştı:

“Dosyada olay anına ilişkin görüntüler mevcut. Ancak saldırının tam olarak aydınlatılabilmesi için görgü tanıklarının ifadelerine ve kamera kayıtlarının incelenmesine ihtiyaç var. Bu konuda taleplerimizi ileteceğiz. Tüm tanık beyanları ve deliller büyük önem taşıyor.”

Bozyurt, ayrıca dayanışma çağrısı yaptı:

“Arkadaşları ve dostları olarak ‘Hakan Tosun yalnız değildir.’ diyoruz. Bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız.”

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
hakan tosun ÇHD
