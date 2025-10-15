ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 15 Ekim 2025 11:30
 ~ Son Güncelleme: 15 Ekim 2025 12:11
1 dk Okuma

Gazeteci Hakan Tosun yarın son yolculuğuna uğurlanacak

Tören öncesinde saat 13.00’te Nurtepe Metro Meydanı’nda toplanılacak ve Nurtepe Cemevi’ne doğru bir yürüyüş gerçekleştirilecek.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görselde, siyah beyaz tonlarda çizilmiş bir illüstrasyon yer alıyor. Çizimde elinde fotoğraf makinesi tutan, uzun ve kıvırcık saçlı bir kişi gülümseyerek yukarı doğru bakıyor. Fotoğraf makinesinden çıkan kelebekler havaya doğru süzülüyor; bu detay, hem özgürlüğü hem de yaşamın kırılganlığını simgeliyor. Görselin sağ üst kısmında el yazısı tarzında büyük harflerle şu ifade yer alıyor: “Gazeteci Hakan Tosun katledildi!”
Çizim: Kemal Gökhan/Instagram

İstanbul Esenyurt’ta bir grubun saldırması sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden gazeteci, belgeselci ve aktivist Hakan Tosun yarın düzenlenecek cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlanacak.

Tosun’un Ailesi, hastane önünde yaptığı açıklamada, “Olay derhal ve şeffaf biçimde aydınlatılsın, failler adalet önüne çıkarılsın” çağrısında bulundu. Tosun’un avukatı Hakan Bozyurt ise, “Dosyada iki kişinin yakalandığını ve tutuklandığını şifahen öğrendik” demişti.

Hakan Tosun kimdir?
Hakan Tosun kimdir?
13 Ekim 2025

Gazeteci Hakan Tosun için cenaze töreni 16 Ekim 2025 Perşembe günü düzenlenecek. Tören öncesinde saat 13.00’te Nurtepe Metro Meydanı’nda toplanılacak ve Nurtepe Cemevi’ne doğru bir yürüyüş gerçekleştirilecek.

Törene çok sayıda gazeteci, aktivist ve yaşam savunucusunun katılması bekleniyor.

Saldırıya uğrayan gazeteci Hakan Tosun hayatını kaybetti
Saldırıya uğrayan gazeteci Hakan Tosun hayatını kaybetti
13 Ekim 2025

(EMK)

hakan tosun kuzey ormanları savunması yaşam savunucuları öldürülen gazeteciler
