Gazeteci Hakan Tosun yarın son yolculuğuna uğurlanacak

İstanbul Esenyurt’ta bir grubun saldırması sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden gazeteci, belgeselci ve aktivist Hakan Tosun yarın düzenlenecek cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlanacak.

Tosun’un Ailesi, hastane önünde yaptığı açıklamada, “Olay derhal ve şeffaf biçimde aydınlatılsın, failler adalet önüne çıkarılsın” çağrısında bulundu. Tosun’un avukatı Hakan Bozyurt ise, “Dosyada iki kişinin yakalandığını ve tutuklandığını şifahen öğrendik” demişti.

Hakan Tosun kimdir?

Gazeteci Hakan Tosun için cenaze töreni 16 Ekim 2025 Perşembe günü düzenlenecek. Tören öncesinde saat 13.00’te Nurtepe Metro Meydanı’nda toplanılacak ve Nurtepe Cemevi’ne doğru bir yürüyüş gerçekleştirilecek.

Törene çok sayıda gazeteci, aktivist ve yaşam savunucusunun katılması bekleniyor.

Saldırıya uğrayan gazeteci Hakan Tosun hayatını kaybetti

(EMK)