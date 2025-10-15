ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 15 Ekim 2025 11:55
 Son Güncelleme: 15 Ekim 2025 12:17
1 dk Okuma

Gazeteci Hakan Tosun Cinayeti: Kamera görüntülerini şüphelinin ailesine veren dükkân sahibi gözaltına alındı

Tosun’un ailesi, “Saldırganların arkasında kimler var?” sorusunu yineleyerek, olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasını talep ediyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Gazeteci Hakan Tosun Cinayeti: Kamera görüntülerini şüphelinin ailesine veren dükkân sahibi gözaltına alındı

İstanbul Esenyurt’ta 10 Ekim’de sokak ortasında saldırıya uğrayarak ağır yaralanan ve 13 Ekim’de hayatını kaybeden gazeteci ve aktivist Hakan Tosun’un ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor.

Halk TV'den gazeteci Umut Taştan'ın aktarımına göre,  saldırı anını en net şekilde kaydeden bir iş yerinin güvenlik kamerası kayıtları, tutuklanan şüphelilerden birinin ailesi tarafından “bize lazım” denilerek alındı.

Bu iddiaların ardından, kamera görüntülerini şüphelilerin ailesine teslim eden dükkan sahibi Y.S. gözaltına alındı.

İlke TV’den Eylül Deniz yaşar’ın haberine göre, Y.S.’nin önce Kıraç Polis Merkezi’ne götürüldüğü, ardından gece saat 02.00 civarında Mevlana Mahallesi Polis Merkezi’ne sevk edildiği öğrenildi. Sabah saat 10.00 civarında ise Büyükçekmece Adliyesi’ne çıkarıldığı bildirildi.

Tosun’un ailesi ve arkadaşları, “Saldırganların arkasında kimler var?” sorusunu yineleyerek, olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasını talep ediyor.

Hakan Tosun kimdir?
Hakan Tosun kimdir?
13 Ekim 2025
Gazeteci Hakan Tosun yarın son yolculuğuna uğurlanacak
Gazeteci Hakan Tosun yarın son yolculuğuna uğurlanacak
Bugün 11:30

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
hakan tosun Hakan Tosun cinayeti
ilgili haberler
Basın meslek örgütleri: Hakan Tosun için adalet
Bugün 13:15
/haber/basin-meslek-orgutleri-hakan-tosun-icin-adalet-312571
Gazeteci Hakan Tosun yarın son yolculuğuna uğurlanacak
Bugün 11:30
/haber/gazeteci-hakan-tosun-yarin-son-yolculuguna-ugurlanacak-312564
Hakan Tosun cinayetini araştıran gazeteci Umut Taştan tehdit edildi
Bugün 08:18
/haber/hakan-tosun-cinayetini-arastiran-gazeteci-umut-tastan-tehdit-edildi-312554
“Ağaçlar, taşlar, kuşlar hep bir ağızdan soruyoruz: Hakan Tosun’a ne oldu?”
14 Ekim 2025
/haber/agaclar-taslar-kuslar-hep-bir-agizdan-soruyoruz-hakan-tosuna-ne-oldu-312535
Hakan Tosun kimdir?
13 Ekim 2025
/haber/hakan-tosun-kimdir-312523
Saldırıya uğrayan gazeteci Hakan Tosun hayatını kaybetti
13 Ekim 2025
/haber/saldiriya-ugrayan-gazeteci-hakan-tosun-hayatini-kaybetti-312522
Gazeteci Hakan Tosun’a saldırı: İki kişi tutuklandı
13 Ekim 2025
/haber/gazeteci-hakan-tosuna-saldiri-iki-kisi-tutuklandi-312491
Kayıp gazeteci Hakan Tosun’un yoğun bakımda olduğu öğrenildi
12 Ekim 2025
/haber/kayip-gazeteci-hakan-tosunun-yogun-bakimda-oldugu-ogrenildi-312479
