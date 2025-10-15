Gazeteci Hakan Tosun Cinayeti: Kamera görüntülerini şüphelinin ailesine veren dükkân sahibi gözaltına alındı

İstanbul Esenyurt’ta 10 Ekim’de sokak ortasında saldırıya uğrayarak ağır yaralanan ve 13 Ekim’de hayatını kaybeden gazeteci ve aktivist Hakan Tosun’un ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor.

Halk TV'den gazeteci Umut Taştan'ın aktarımına göre, saldırı anını en net şekilde kaydeden bir iş yerinin güvenlik kamerası kayıtları, tutuklanan şüphelilerden birinin ailesi tarafından “bize lazım” denilerek alındı.

Bu iddiaların ardından, kamera görüntülerini şüphelilerin ailesine teslim eden dükkan sahibi Y.S. gözaltına alındı.

İlke TV’den Eylül Deniz yaşar’ın haberine göre, Y.S.’nin önce Kıraç Polis Merkezi’ne götürüldüğü, ardından gece saat 02.00 civarında Mevlana Mahallesi Polis Merkezi’ne sevk edildiği öğrenildi. Sabah saat 10.00 civarında ise Büyükçekmece Adliyesi’ne çıkarıldığı bildirildi.

Tosun’un ailesi ve arkadaşları, “Saldırganların arkasında kimler var?” sorusunu yineleyerek, olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasını talep ediyor.

