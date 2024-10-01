Gazeteci Güneri Cıvaoğlu hayatını kaybetti

Gazeteci, avukat, haber ve televizyon sunucusu Güneri Cıvaoğlu tedavi gördüğü hastanede 85 yaşında hayatını kaybetti.

Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Özay Şendir sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada "Güneri ağabeyi kaybettik" mesajını paylaştı.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, “Üyemiz Güneri Cıvaoğlu’nun vefatından büyük üzüntü duyduk. Gazeteci ve yazar olarak başarıyla yıllardır hizmet veren meslektaşımızın ailesine ve basın topluluğumuza baş sağlığı ve sabır diliyoruz” açıklamasını yaptı.

Cıvaoğlu’nun cenazesi yarın (2 Ekim) toprağa verilecek.

Güneri Civaoğlu, 30 Temmuz 1939 yılında Ankara’da doğdu, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Gazetecilik hayatına 60’lı yıllarda başladı, Akis dergisi ve Yeni İstanbul gazetesinde muhabir olarak çalıştı. Strasbourg Üniversitesi’nde ekonomi eğitimi almasının ardından Tercüman Gazetesi’nin genel yayın yönetmenliğini yaptı. Daha sonra Güneş Gazetesi’ni kurdu. 1986 ila 1996 yılları arasında Sabah Gazetesi’nde köşe yazarlığı yaptı, 1996’dan beri Milliyet Gazetesi’nde köşe yazısı yazıyordu. Kanal D’de ana haber sunuculuğu yaptı. Aynı kanalda Durum ve Şeffaf Oda isimli televizyon programlarını sundu. İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde gazetecilik dersleri verdi.

(AS)