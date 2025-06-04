Gazeteci Gökhan Özbek hayatını kaybetti

23 Derece’nin kurucusu gazeteci Gökhan Özbek gece saatlerinde geçirdiği rahatsızlık nedeniyle 42 yaşında hayatını kaybetti.

23 Derece çalışanlarından Mücahit Enes Turbil, Özbek’in kalp krizi nedeniyle dün Ankara’daki Özel Yüzüncü Yıl Hastanesi’ne başvurduğunu, anjiyo işlemi sırasında da beynine pıhtı attığını aktardı. Özbek’in tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını belirtti.

Özbek, 4 Haziran Çarşamba günü (bugün) Niğde'nin Kızılören Köyü'nde kılınacak öğle namazının ardından toprağa verilecek.

Gökhan Özbek hakkında

23 Derece’nin kurucusu, gazeteci.

Kariyerine Anadolu Haber Gazetesi ve ardından Milliyet gibi yayın organlarında köşe yazarlığı yaparak başladı. Kaleme aldığı yazılarda, siyaset, toplum ve güncel gelişmelere yönelik analizler yaptı.

Daha sonra serbest gazeteci olarak yoluna devam etti. Dijital medya alanında çalıştı. Kurucusu olduğu 23 Derece platformu üzerinden YouTube ve diğer dijital yayın mecralarında kamuoyuna seslendi.