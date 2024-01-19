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HABER
Yayın Tarihi: 19 Ocak 2024 11:07
 ~ Son Güncelleme: 19 Ocak 2024 11:50
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Gazeteci Furkan Karabay’a 1 yıl 15 gün hapis cezası

Furkan Karabay, "Yargıda ‘Antalya’ operasyonunda ‘İstanbul’ ayrıntısı: Atanan savcılar neyin göstergesi?" haberi nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatları Ahmet Özel ve Mustafa Doğan İnal’ın şikâyetiyle yargılanıyordu.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Gazeteci Furkan Karabay’a 1 yıl 15 gün hapis cezası

Gerçek Gündem editörü Furkan Karabay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatları Ahmet Özel ve Mustafa Doğan İnal’ın şikâyetleri üzerine “hakaret” (TCK 125) ve “iftira” (TCK 267) suçlamalarıyla yargılandı.

İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında Karabay 1 yıl 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Expression Interrupted’dan Cansu Pişkin’in aktardığına göre dün görülen karar duruşmasında savcı 19 Eylül 2023’deki duruşmada sunduğu esas hakkındaki mütalaayı tekrar etti. Karabay’ın “iftira” suçlaması yönünden beraatını, “hakaret” suçundan ise cezalandırılmasını istedi.

Ahmet Özel’in avukatı, şikâyetlerinin devam ettiğini belirterek Karabay’ın her iki suçtan da cezalandırılmasını istedi.

Esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanda bulunan Karabay, önceki savunmalarını tekrar ederek beraatını talep etti. Karabay’ın avukatı Enes Hikmet Ermaner de esasa karşı beyanında, suçlamaya konu edilen haber başlığı ve içeriğinin mahkeme tutanaklarına dayandığını, bu sebeple görünür gerçeğe uygun olduğunu söyledi. Ermaner mütalaaya katılmadıklarını belirterek, “İftira yokken hakaret olması da söz konusu değildir. Bu nedenle müvekkilin atılı suçlardan beraatını talep ediyoruz” dedi.

"Hakaret” suçlaması yönünden Karabay’ın beraatına karar veren mahkeme, Ahmet Özel ve Mustafa Doğan İnal’a yönelik “iftira” suçunu sabit görerek gazeteciye 1 yıl 15 gün hapis cezası verdi. Ceza ertelendi.

Karabay, Gerçek Gündem haber sitesinde 22 Haziran 2022 tarihinde yayımlanan “Yargıda ‘Antalya’ operasyonunda ‘İstanbul’ ayrıntısı: Atanan savcılar neyin göstergesi?” başlıklı haber nedeniyle yargılanıyordu.  

Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü (RSF) Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu da duruşmayı takip edenler arasındaydı.

  • BİA Medya Gözlem Raporları

(HA)

furkan karabay gazeteci yargılamaları
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