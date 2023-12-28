Gazeteci Furkan Karabay yine gözaltına alındı

Gerçek Gündem editörü Furkan Karabay bir kez daha gözaltına alındı. Hakkındaki tebligatı almak için karakola çağrılan Furkan Karabay’a bu sırada gözaltı uygulandı.

Karabay gözaltının sonrasında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine götürüldü. Karabay’ın gözaltına alınma nedeni henüz öğrenilemedi.

Furkan Karabay'ın avukatı Enes Ermaner, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda müvekkiliyle keyfi olarak halen görüştürülmediğini açıkladı. Ermaner "Ne zamandan beri gözaltındaki kişiler avukatlarıyla görüştürülmüyor? Umarım bu uygulamanın altından kötü muamele çıkmaz" dedi.

Bekir Altun'un şikayetiyle gözaltına alınmıştı

Karabay, geçen haftalarda da İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar'ın Hakimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) gönderdiği mektupla kamuoyu gündemine gelen Adalet Komisyonu Başkanı Bekir Altun'un 'iftira' ve 'hakaretten' suç duyurusunda bulunmasıyla gözaltına alınmıştı.

İstanbul Çağlayan Adliyesi'ndeki ifade işlemleri tamamlanan Karabay adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

Gözaltına alınan Gerçek Gündem editörü Furkan Karabay serbest bırakıldı

(HA)