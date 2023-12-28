ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 28 Aralık 2023 16:52
 ~ Son Güncelleme: 28 Aralık 2023 17:36
1 dk Okuma

Gazeteci Furkan Karabay yine gözaltına alındı

Gerçek Gündem editörü Furkan Karabay, tebligat almak için gittiği karakolda gözaltına alındı. Gazetecinin avukatı Enes Ermaner, müvekkiliyle keyfi olarak görüştürülmediğini söyledi. Karabay’ın gözaltı gerekçesi bilinmiyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Gazeteci Furkan Karabay yine gözaltına alındı

Gerçek Gündem editörü Furkan Karabay bir kez daha gözaltına alındı. Hakkındaki tebligatı almak için karakola çağrılan Furkan Karabay’a bu sırada gözaltı uygulandı.

Karabay gözaltının sonrasında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine götürüldü. Karabay’ın gözaltına alınma nedeni henüz öğrenilemedi.

Furkan Karabay'ın avukatı Enes Ermaner, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda müvekkiliyle keyfi olarak halen görüştürülmediğini açıkladı. Ermaner "Ne zamandan beri gözaltındaki kişiler avukatlarıyla görüştürülmüyor? Umarım bu uygulamanın altından kötü muamele çıkmaz" dedi.

Bekir Altun'un şikayetiyle gözaltına alınmıştı

Karabay, geçen haftalarda da İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar'ın Hakimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) gönderdiği mektupla kamuoyu gündemine gelen Adalet Komisyonu Başkanı Bekir Altun'un 'iftira' ve 'hakaretten' suç duyurusunda bulunmasıyla gözaltına alınmıştı.

İstanbul Çağlayan Adliyesi'ndeki ifade işlemleri tamamlanan Karabay adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

Gözaltına alınan Gerçek Gündem editörü Furkan Karabay serbest bırakıldı
Gözaltına alınan Gerçek Gündem editörü Furkan Karabay serbest bırakıldı
7 Aralık 2023

(HA)

furkan karabay
ilgili haberler
Gözaltına alınan Gerçek Gündem editörü Furkan Karabay serbest bırakıldı
7 Aralık 2023
/haber/gozaltina-alinan-gercek-gundem-editoru-furkan-karabay-serbest-birakildi-288966
Bakan yardımcıları hakkında tweet atan gazeteci Furkan Karabay’a dava
25 Ağustos 2023
/haber/bakan-yardimcilari-hakkinda-tweet-atan-gazeteci-furkan-karabay-a-dava-283186
ilgili haberler
Gözaltına alınan Gerçek Gündem editörü Furkan Karabay serbest bırakıldı
7 Aralık 2023
/haber/gozaltina-alinan-gercek-gundem-editoru-furkan-karabay-serbest-birakildi-288966
Bakan yardımcıları hakkında tweet atan gazeteci Furkan Karabay’a dava
25 Ağustos 2023
/haber/bakan-yardimcilari-hakkinda-tweet-atan-gazeteci-furkan-karabay-a-dava-283186
Sayfa Başına Git