Gazeteci Furkan Karabay tutuklandı

Tutuklanan ve yerine kayyım atanan Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer’le ilgili soruşturma sürecine dair haberi ve sosyal medya paylaşımları sonrası gözaltına alınan 10Haber muhabiri Furkan Karabay, adliyeye sevk edildi.

Adliyeye getirilen gazeteci Karabay, savcılık ifadesi alınmadan benzer iddialarla tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Hakimlik, aynı gerekçelerle gazeteci Karabay hakkında tutuklama kararı verdi.

Gazeteciye Emniyet’te ‘terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme’, ‘kamu görevlisine hakaret’, ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçlamaları yöneltildi.

Karabay, emniyette verdiği ifadede, “Suçlamaların içi boş” dedi. Gazetecilik yaptığını belirterek haberlerini tarafsız bir gözle yazdığını söyledi:

Söz konusu paylaşımlar 10HABER sitesinde imzamla yayınlanan haberler ile ilgilidir. Tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in soruşturma dosyası incelenip tarafsız bir şekilde bir gazeteci gözü ile yazılmıştır.

Haberlerde Ahmet Özer’in tutuklanmasına gerekçe gösterilen hususlardan bahsedilmiştir. Tutuklamaya sevk dilekçesini Başsavcı Vekili yazmıştır. Haberlerde de bunlardan bahsedilmiştir. Hiçbir çarpıtma dilekçede olmayan bir şeyi yazmam söz konusu değildir. Dolayısı ile bir kere burda ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlaması’ zannımca çürümüş oluyor.

‘Terörle mücadele eden kişiyi hedef gösterme’ ise keyfi bir şekilde dosyaya konulmuştur. Çünkü burada terörle mücadele eden kişiyi kime nasıl ne şekilde hedef gösterttiğim meçhuldür. Böyle bir şey söz konusu dahi olamaz.

Üstelik haberlerde Başsavcı ve vekilinin görev aldığı soruşturmalar ve işlemlerden bahsedilmiştir. Dolayısı ile onların geçmişte yaptığı görevleri anlatarak nasıl onları hedef göstermiş olabilirim.

‘Hakaret’ suçlaması ise hiçbir suç bulunamadığında konulan bir suçlamadır. Burada da sırf dosyayı kalabalık göstermek için adete birde hakaret suçu koyalım denilmiştir. Yazdığım haber metinlerinde hakarete vücut bulacak herhangi bir harf bile yoktur. Dolayısı ile suçlamaların içi boştur.

Ben sadece gazetecilik görevimi yerine getiriyorum. Hakkımda kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesini talep ediyorum.