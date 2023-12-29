Gazeteci Furkan Karabay tutuklandı

Hakkındaki tebligatı almak için çağrılarak gittiği karakolda gözaltına alınan Gerçek Gündem editörü Furkan Karabay’ın emniyet ve savcılık ifadesi bitti. Savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

7. Sulh Ceza Hakimliği Karabay'ın tutuklanmasına karar verdi. Mahkemeye ve salonun önüne başsavcılığın talimatıyla gazeteciler alınmadı.

Avukatıyla görüştürülmedi, haberi erişime engellendi

Gözaltına alındıktan sonra Terörle Mücadele Şubesi’nde götürülen ve burada ifade veren Karabay, saatler sonra avukatı Ener Ermaner’le görüştürüldü.

Karabay gözaltındayken Gerçek Gündem’de kendi imzasıyla iki gün önce yayımlanan “Mafya davasında rüşvet kavgası tutanaklarda” başlıklı haberi İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliğince erişime engellendi.

Karabay haberde İstanbul Adliyesi’ndeki rüşvet iddialarının mahkeme tutanaklarına yansıdığını yazmıştı. Haberde bir savcının adının geçmesi nedeniyle Karabay’a "terörle mücadelede görev almış kişiyi hedef gösterme" ve "iftira" suçlamaları yöneltildi.

TEM sorgusunda haberi sordular

Karabay'a sorguda, erişim engeli kararı verilen ve yargıdaki rüşvet beyanlarını içeren haberi soruldu. Karabay’a dava dosyasına nasıl ulaştığı sorusu yöneltildi. Ayrıca “Neden yargı mensuplarını hedef gösterdiniz" diye soruldu.

Karabay da buna karşılık, "Haberde kimseyi hedef göstermedim. Haber, İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ve Barış Saral’ın sanık olduğu davada geçen ifadeleri konu ediniyor. Barış Saral çeşitli iddialarda bulunmuş ve bu iddialar da mahkeme tutanağına geçmiştir. Haber de hiçbir özel yorum olmaksızın duruşmadaki ifadeler çarpıtılmadan, değiştirilmeden gazetecilik faaliyetleri kapsamında kamuoyuna duyurulmuştur" yanıtını verdi.

Karabay "Dava dosyasında geçen bu beyanlarına nasıl ve ne şekilde ulaştınız? Özellikle böyle bir haber yapmanızda sizi kimse talimatlandırdı mı?" sorusunu da şöyle cevap verdi:

"Ben bir gazeteci olarak talimat ile değil kamuoyu yararı adına hareket ediyorum. Barış Saral'ın mahkeme salonunda söylediği sözlerin yer aldığı kısa bir video sosyal medyada paylaşıldı. Adliye ve yargı haberleri yaptığım için de Barış Saral'ın mahkemede söylemiş olduğu sözler dikkatimi çekmişti. Bunun üzerine duruşma tutanağına ulaşıp konuyu gündeme getirdim. Basın Kanunu kapsamında her ne kadar kaynağımı açıklamak zorunda değilsem de şunu belirtmek isterim ki söz konusu duruşma tutanağına herkes ulaşabilir."

Önderoğlu: Daha fazla taciz etmeden serbest bırakın

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu, Karabay'ın gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Önderoğlu, "Her rüşvet iddiasını gündeme getiren gazeteci, Furkan Karabay örneğinde olduğu gibi, böyle gözaltına mı alınacak? Gazetecilerin görevi temiz toplum için bilgi vermektir. Karabay daha fazla taciz edilmeden serbest bırakılmalıdır" dedi.

TGS ve DİSK Basın İş'ten de tepki geldi

Karabay’ın gözaltına alınmasına bir tepki de Türkiye Gazeteciler Sendikası ve (TGS) DİSK Basın İş'ten geldi.

TGS, "Geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan gazeteci Furkan Karabay bir kez daha gözaltında! Hakkındaki tebligatı almak için gittiği karakolda gözaltına alınan meslektaşımız, dün yazdığı bir haberde bir savcı ismine yer verdiği gerekçesiyle terörle mücadelede görev almış kamu görevlisini hedef gösterme iddiasıyla tutuluyor. TMK 6. madde gazetecilere gözdağı verme aracı haline gelmiştir. Furkan Karabay’ı serbest bırakın!" diye açıklama yaptı.

DİSK Basın İş de "Gerçek Gündem editörü Furkan Karabay, üzerinden 24 saat geçmeden erişime engellenen haberi nedeniyle gözaltında. Yargıda ayyuka çıkan skandalları yazmak suç değil. Halkın haber alma hakkını ihlal etmeyin, sansüre son verin, meslektaşımızı derhal serbest bırakın" dedi.

Özel: Basın özgürlüğü adına utanç verici

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de yaşananlara tepki gösterdi. Özel "Bir duruşma tutanağını haberleştirdiği gerekçesiyle Gerçek Gündem muhabiri Furkan Karabay'ın maruz kaldığı sorular ifade ve basın özgürlüğü adına utanç vericidir. Bir haber üzerine derhal harekete geçenler, yargıdaki rüşvet iddiaları için aylardır sus pus" dedi.

Gazeteci Furkan Karabay yine gözaltına alındı

(HA)