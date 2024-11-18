Yerine kayyım atanan ve mahpus CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer’le ilgili soruşturma sürecine dair haberi ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle 9 Kasım’da tutuklanan Gazeteci Furkan Karabay hakkında tahliye kararı verildi.

Karabay’ın avukatlarının itirazını kabul eden İstanbul 17. Asliye Ceza Mahkemesi, Karabay'ın gazeteci olduğunu belirterek, "Tutuklama tedbirinin dosyanın muhtevası ile bağdaşmıyor, adli kontrol uygulanabilirdi" dedi.

Karabay hakkındaki kararı, DİSK Basın İş sosyal medya hesabından duyurdu, şöyle dedi:

“Üyemiz Furkan Karabay avukatların itirazı sonucu tahliye edildi. Gerçeği yazma inadımız sürecek!”

Ne olmuştu?

10Haber muhabiri Furkan Karabay, Ahmet Özer’in tutuklanmasının ardından 6 Kasım'da “A’dan Z’ye Ahmet Özer soruşturması: Konser, devletin tutanakları, başsağlığı ve bir babanın fotoğrafı tutuklama gerekçesi yapıldı” başlıklı bir haber yaptı. Ayrıca kişisel X hesabında tutukluluğa itirazın reddedilmesinden sonra bir seri kaleme aldı.

Bu paylaşımlarında yakın zamanda İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanan ve Özgür Özel’in ‘seyyar giyotin’ diye eleştirdiği Akın Gürlek ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili olarak görev yapan Can Tuncay’ın adı geçiyordu.

İki ismin tanışıklığının Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde okudukları yıllara dayandığını söylüyor, bugüne dek pek çok FETÖ soruşturması yürüttüğünü belirttiği Tuncay’ın bir Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensubu hakkında hazırladığı tartışmalı iddianameyle ilgili detayları aktarıyordu.

(EMK)