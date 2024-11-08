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HABER
Yayın Tarihi: 8 Kasım 2024 13:19
 ~ Son Güncelleme: 8 Kasım 2024 13:24
2 dk Okuma

Gazeteci Furkan Karabay gözaltına alındı

10Haber Genel Yayın Yönetmeni Hakan Çelenk, gazeteci Furkan Karabay'ın gözaltına alındığını duyurdu.

BİA Haber Merkezi

ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
otoğrafta, genç bir erkek bir iç mekânda poz vermektedir. Kişi, siyah bir deri ceket ve beyaz bir tişört giymiş. Ceket fermuarlı ve metal düğmeli detaylara sahip. Saçları kısa ve hafif dağınık bir tarzda. Arka planda, gri granit görünümlü bir duvar ve ahşap bir kapı çerçevesi görülmektedir. Mekânın modern bir tasarıma sahip olduğu izlenimini vermektedir. Kişi, fotoğrafta doğrudan kameraya bakıyor, yüz ifadesi ise ciddi ve nötr.

Gazeteci Furkan Karabay, sosyal medyadan paylaştığı bir tweet nedeniyle gözaltına alındı.

10Haber Genel Yayın Yönetmeni Hakan Çelenk, Karabey’in gözaltına alındığını şöyle duyurdu:

"Muhabirimiz Furkan Karabay gözaltına alındı. Yine, gel ifadeye denince anında gidecek bir gazetecinin sabah apar topar derdest edilmesi vakasıyla karşı karşıyayız. Sebebi attığı bir sizi tweetmiş. Vatan Emniyet'te ifade veriyor. Furkan'ı bir an önce aramıza bekliyoruz."

Avukat Hüseyin Ersöz da X’te şu paylaşımı yaptı:

"Gazeteci Furkan Karabay, CHP lideri Özgür Özel’in de bir dizi eleştiri yönelttiği, yeni İstanbul Başsavcısı hakkında yaptığı X paylaşımları nedeniyle gözaltına alınmış. Sabahın çok erken saatlerinde evinde arama ve elkoyma işlemleri gerçekleştirilmiş. Kamu görevlilerinin kendilerine yöneltilen ağır eleştirilere dahi katlanması AYM ve AİHM Kararlarıyla altı çizilen bir husustur. Bir gazetecinin adeta 'şafak operasyonu' ile gözaltına alınması, birçok hukukçunun da yerinde tespitiyle tedbirin ötesinde bir 'cezalandırma aracı' olarak nitelenebilir.”

Karabay, Sarallar grubundan Barış Saral’ın yargılandığı davanın tutanağını haberleştirdiği için 28 Aralık 2023’te İstanbul'da tebligat almak üzere gittiği karakolda gözaltına alındı.

Daha sonra mahkemeye çıkarılan Karabay, Barış Saral’ın yargılandığı davadaki yolsuzluk ve rüşvet iddialarını ele aldığı haberde 'terörle mücadele görev almış kişiyi hedef gösterdiği' iddiasıyla tutuklandı.

Karabay'ın avukatları, 2 Ocak'ta İstanbul 7’nci Sulh Ceza Hakimliği'ne itiraz etti. Mahkeme, Karabay'ın 8 Ocak'ta tahliyesine karar verdi. Karabay, 1 Ekim 2024’te tüm suçlamalardan beraat etti.

Gazeteci Furkan Karabay yine gözaltına alındı
Gazeteci Furkan Karabay yine gözaltına alındı
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Tutuklu gazeteci Furkan Karabay tahliye edildi
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  • BİA Medya Gözlem Raporları

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
ifade özgürlüğü furkan karabay gazeteciler Gazeteciler dayanışma
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/haber/irfan-fidanin-sikayetiyle-yargilanan-gazeteciler-faruk-eren-ve-furkan-karabay-beraat-etti-292742
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