Gazeteci Furkan Karabay gözaltına alındı

Gazeteci Furkan Karabay, sosyal medyadan paylaştığı bir tweet nedeniyle gözaltına alındı.

10Haber Genel Yayın Yönetmeni Hakan Çelenk, Karabey’in gözaltına alındığını şöyle duyurdu:

"Muhabirimiz Furkan Karabay gözaltına alındı. Yine, gel ifadeye denince anında gidecek bir gazetecinin sabah apar topar derdest edilmesi vakasıyla karşı karşıyayız. Sebebi attığı bir sizi tweetmiş. Vatan Emniyet'te ifade veriyor. Furkan'ı bir an önce aramıza bekliyoruz."

Avukat Hüseyin Ersöz da X’te şu paylaşımı yaptı:

"Gazeteci Furkan Karabay, CHP lideri Özgür Özel’in de bir dizi eleştiri yönelttiği, yeni İstanbul Başsavcısı hakkında yaptığı X paylaşımları nedeniyle gözaltına alınmış. Sabahın çok erken saatlerinde evinde arama ve elkoyma işlemleri gerçekleştirilmiş. Kamu görevlilerinin kendilerine yöneltilen ağır eleştirilere dahi katlanması AYM ve AİHM Kararlarıyla altı çizilen bir husustur. Bir gazetecinin adeta 'şafak operasyonu' ile gözaltına alınması, birçok hukukçunun da yerinde tespitiyle tedbirin ötesinde bir 'cezalandırma aracı' olarak nitelenebilir.”

Karabay, Sarallar grubundan Barış Saral’ın yargılandığı davanın tutanağını haberleştirdiği için 28 Aralık 2023’te İstanbul'da tebligat almak üzere gittiği karakolda gözaltına alındı.

Daha sonra mahkemeye çıkarılan Karabay, Barış Saral’ın yargılandığı davadaki yolsuzluk ve rüşvet iddialarını ele aldığı haberde 'terörle mücadele görev almış kişiyi hedef gösterdiği' iddiasıyla tutuklandı.

Karabay'ın avukatları, 2 Ocak'ta İstanbul 7’nci Sulh Ceza Hakimliği'ne itiraz etti. Mahkeme, Karabay'ın 8 Ocak'ta tahliyesine karar verdi. Karabay, 1 Ekim 2024’te tüm suçlamalardan beraat etti.

Gazeteci Furkan Karabay yine gözaltına alındı

Tutuklu gazeteci Furkan Karabay tahliye edildi

(EMK)