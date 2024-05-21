Gazeteci Ferit Aslan ‘dezenformasyon’ suçlamasından beraat etti

“Mardin’de bir hakim polisle okul bastı, üç öğrenciyi gözaltına aldırdı” haberi nedeniyle yargılanan Medyascope Diyarbakır Temsilcisi Ferit Aslan, beraat etti.

Mardin 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma (TCK 217/A)’ suçlamasıyla yargılanan Ferit, duruşmaya avukatı Neşet Girasun ile birlikte katıldı. Mardin Barosu Başkanı İsmail Elik duruşmayı takip edenler arasındaydı.

İddianameye karşı savunma yapan Aslan, 33 yıldır gazetecilik yaptığını, halkı galeyana getirecek hiçbir haber yapmadığını söyledi:

“Dava konusu haberi beş-altı kaynaktan teyit ettim. Haberle birlikte iki fotoğraf da geldi. Bir fotoğrafta okul bahçesinde beş-altı polis aracı, diğer fotoğrafta ise okul girişinde bekleyen yedi-sekiz polis vardı. Ertesi gün başsavcılığın yaptığı açıklamayla haberin doğruluğu ortaya çıktı.

Başsavcılık, hâkimin okula eşine destek amacıyla gittiği belirtilmiştir ama böyle öğrenci ve öğretmen arasında geçen bir tartışma neticesinde beş, altı polis aracıyla okula gidilmesi hayatın olağan akışına uygun değildir. Çocukların ailelerinin şikâyeti üzerine başlatılan bir soruşturma da mevcuttur. Yazdığım haber doğrudur, herhangi bir kargaşa yaratma kastım yoktur.”

"Yargılama değil mesleki dayanışma"

Aslan’ın avukatı Neşet Girasun haberde yanlış bir bilginin ve suç teşkil eden herhangi bir unsurun bulunmadığını söyledi. Dosyadaki tüm tanıkların haberi teyit ettiğini, kolluk araştırma raporunda haberin kargaşa ve infiale sebebiyet vermediğinin tespit edildiğini belirtti.

Girasun "Bu iddianamenin düzenlenmesi nasıl bir mesleki dayanışma ise kabulü de öyledir" diye konuştu. Aslan’ın beraatını talep etti.

Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında suçun yasal unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle beraat talep etti. Savcının görüşüne uyan mahkeme, Ferit Aslan’ın beraatına hükmetti.

Ne olmuştu? Mardin Hacı Süphiye Bölünmez İmam Hatip Ortaokulu’nda 2 Ocak 2024’te öğretmen N.Y. ile altı öğrenci arasında tartışma çıktı. “Öğretmene küfür ve hakaret ettiği” iddiası üzerine öğrenciler okul idaresine alındı. İddiaya göre o sırada öğretmenin Mardin İdare Mahkemesi’nde görevli hâkim eşi beş polis aracı ile okula geldi. Öğretmen ile tartıştığı ve hakaret ettiği iddiasıyla öğrencilerin kimlik tespiti yapıldı. Olaydan iki gün sonra yine yaklaşık sekiz polis, açılan soruşturma kapsamında öğrencileri almak için yeniden okula gitti. Bazı öğrenciler polis tarafından alıkonularak emniyet müdürlüğüne götürüldü. Ferit Aslan, Mardin Barosu Başkanı İsmail Ellik’ten görüş alarak olayı haberleştirdi. Bir gün sonra Başsavcılık “Meslektaşımız hâkim sıfatıyla değil, eşine destek olmak için okula gitmiştir” diye açıklama yaparak, olayın doğruluğunu kabul etti. Hâkimin şikâyeti üzerine Mardin Sulh Ceza Hakimliği habere erişim engeli getirdi. Ferit Aslan’a da soruşturma açıldı. Daha sonra savcılık Aslan hakkında iddianame hazırlayarak dava açtı. Ancak iddianamede hâkimden hiç söz edilmedi.

(HA)