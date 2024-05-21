ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 21 Mayıs 2024 17:01
 ~ Son Güncelleme: 21 Mayıs 2024 17:58
2 dk Okuma

Gazeteci Ferit Aslan ‘dezenformasyon’ suçlamasından beraat etti

Medyascope Diyarbakır Temsilcisi Ferit Aslan, Mardin’de bir hakimin eşiyle tartışan üç orta okul öğrencisini gözaltına aldırmasını haber yaptığı için yargılanıyordu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Gazeteci Ferit Aslan ‘dezenformasyon’ suçlamasından beraat etti

“Mardin’de bir hakim polisle okul bastı, üç öğrenciyi gözaltına aldırdı” haberi nedeniyle yargılanan Medyascope Diyarbakır Temsilcisi Ferit Aslan, beraat etti.

Mardin 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma (TCK 217/A)’ suçlamasıyla yargılanan Ferit, duruşmaya avukatı Neşet Girasun ile birlikte katıldı. Mardin Barosu Başkanı İsmail Elik duruşmayı takip edenler arasındaydı.

İddianameye karşı savunma yapan Aslan, 33 yıldır gazetecilik yaptığını, halkı galeyana getirecek hiçbir haber yapmadığını söyledi:

“Dava konusu haberi beş-altı kaynaktan teyit ettim. Haberle birlikte iki fotoğraf da geldi. Bir fotoğrafta okul bahçesinde beş-altı polis aracı, diğer fotoğrafta ise okul girişinde bekleyen yedi-sekiz polis vardı. Ertesi gün başsavcılığın yaptığı açıklamayla haberin doğruluğu ortaya çıktı.

Başsavcılık, hâkimin okula eşine destek amacıyla gittiği belirtilmiştir ama böyle öğrenci ve öğretmen arasında geçen bir tartışma neticesinde beş, altı polis aracıyla okula gidilmesi hayatın olağan akışına uygun değildir. Çocukların ailelerinin şikâyeti üzerine başlatılan bir soruşturma da mevcuttur. Yazdığım haber doğrudur, herhangi bir kargaşa yaratma kastım yoktur.”

"Yargılama değil mesleki dayanışma"

Aslan’ın avukatı Neşet Girasun haberde yanlış bir bilginin ve suç teşkil eden herhangi bir unsurun bulunmadığını söyledi. Dosyadaki tüm tanıkların haberi teyit ettiğini, kolluk araştırma raporunda haberin kargaşa ve infiale sebebiyet vermediğinin tespit edildiğini belirtti.

Girasun "Bu iddianamenin düzenlenmesi nasıl bir mesleki dayanışma ise kabulü de öyledir" diye konuştu. Aslan’ın beraatını talep etti.

Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında suçun yasal unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle beraat talep etti. Savcının görüşüne uyan mahkeme, Ferit Aslan’ın beraatına hükmetti.

Ne olmuştu?

Mardin Hacı Süphiye Bölünmez İmam Hatip Ortaokulu’nda 2 Ocak 2024’te öğretmen N.Y. ile altı öğrenci arasında tartışma çıktı.

“Öğretmene küfür ve hakaret ettiği” iddiası üzerine öğrenciler okul idaresine alındı. İddiaya göre o sırada öğretmenin Mardin İdare Mahkemesi’nde görevli hâkim eşi beş polis aracı ile okula geldi. Öğretmen ile tartıştığı ve hakaret ettiği iddiasıyla öğrencilerin kimlik tespiti yapıldı.

Olaydan iki gün sonra yine yaklaşık sekiz polis, açılan soruşturma kapsamında öğrencileri almak için yeniden okula gitti. Bazı öğrenciler polis tarafından alıkonularak emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Ferit Aslan, Mardin Barosu Başkanı İsmail Ellik’ten görüş alarak olayı haberleştirdi. Bir gün sonra Başsavcılık “Meslektaşımız hâkim sıfatıyla değil, eşine destek olmak için okula gitmiştir” diye açıklama yaparak, olayın doğruluğunu kabul etti.

Hâkimin şikâyeti üzerine Mardin Sulh Ceza Hakimliği habere erişim engeli getirdi. Ferit Aslan’a da soruşturma açıldı. Daha sonra savcılık Aslan hakkında iddianame hazırlayarak dava açtı. Ancak iddianamede hâkimden hiç söz edilmedi.

(HA)

TCK 217/A dezenformasyon halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma
ilgili haberler
BİA MEDYA GÖZLEM RAPORU - 2023 BİLANÇOSU
Gazetecilere yargı baskısı ‘dezenformasyon yasasıyla’ çığırından çıktı
31 Ocak 2024
/haber/gazetecilere-yargi-baskisi-dezenformasyon-yasasiyla-cigirindan-cikti-291233
“Dezenformasyon yasasıyla gazetecilerin hedef haline getirildiğini gördük”
19 Aralık 2023
/haber/dezenformasyon-yasasiyla-gazetecilerin-hedef-haline-getirildigini-gorduk-289528
Gazeteciler 'dezenformasyon yasasına’ karşı AYM önünde eylem yapacak
6 Kasım 2023
/haber/gazeteciler-dezenformasyon-yasasina-karsi-aym-onunde-eylem-yapacak-287495
Yargıtay Başsavcısı, dezenformasyon yasasından “ilk” cezaya onama istedi
3 Kasım 2023
/haber/yargitay-bassavcisi-dezenformasyon-yasasindan-ilk-cezaya-onama-istedi-287391
“Dezenformasyon yasası, herkesi potansiyel fail haline getiriyor”
3 Kasım 2023
/haber/dezenformasyon-yasasi-herkesi-potansiyel-fail-haline-getiriyor-287386
Bir dezenformasyon suçlaması da gazeteci Evrim Kepenek’e
2 Kasım 2023
/haber/bir-dezenformasyon-suclamasi-da-gazeteci-evrim-kepeneke-287365
BirGün'den üç gazeteciye 'dezenformasyon' soruşturması
2 Kasım 2023
/haber/birgun-den-uc-gazeteciye-dezenformasyon-sorusturmasi-287361
"Dezenformasyon düzenlemesi ifade özgürlüğünün önüne döşenmiş tehlikeli bir mayın”
18 Ekim 2023
/haber/dezenformasyon-duzenlemesi-ifade-ozgurlugunun-onune-dosenmis-tehlikeli-bir-mayin-286559
Söyleşi: Dezenformasyon yasasının bir yılı
13 Ekim 2023
/haber/soylesi-dezenformasyon-yasasinin-bir-yili-286258
ilgili haberler
BİA MEDYA GÖZLEM RAPORU - 2023 BİLANÇOSU
Gazetecilere yargı baskısı ‘dezenformasyon yasasıyla’ çığırından çıktı
31 Ocak 2024
/haber/gazetecilere-yargi-baskisi-dezenformasyon-yasasiyla-cigirindan-cikti-291233
“Dezenformasyon yasasıyla gazetecilerin hedef haline getirildiğini gördük”
19 Aralık 2023
/haber/dezenformasyon-yasasiyla-gazetecilerin-hedef-haline-getirildigini-gorduk-289528
Gazeteciler 'dezenformasyon yasasına’ karşı AYM önünde eylem yapacak
6 Kasım 2023
/haber/gazeteciler-dezenformasyon-yasasina-karsi-aym-onunde-eylem-yapacak-287495
Yargıtay Başsavcısı, dezenformasyon yasasından “ilk” cezaya onama istedi
3 Kasım 2023
/haber/yargitay-bassavcisi-dezenformasyon-yasasindan-ilk-cezaya-onama-istedi-287391
“Dezenformasyon yasası, herkesi potansiyel fail haline getiriyor”
3 Kasım 2023
/haber/dezenformasyon-yasasi-herkesi-potansiyel-fail-haline-getiriyor-287386
Bir dezenformasyon suçlaması da gazeteci Evrim Kepenek’e
2 Kasım 2023
/haber/bir-dezenformasyon-suclamasi-da-gazeteci-evrim-kepeneke-287365
BirGün'den üç gazeteciye 'dezenformasyon' soruşturması
2 Kasım 2023
/haber/birgun-den-uc-gazeteciye-dezenformasyon-sorusturmasi-287361
"Dezenformasyon düzenlemesi ifade özgürlüğünün önüne döşenmiş tehlikeli bir mayın”
18 Ekim 2023
/haber/dezenformasyon-duzenlemesi-ifade-ozgurlugunun-onune-dosenmis-tehlikeli-bir-mayin-286559
Söyleşi: Dezenformasyon yasasının bir yılı
13 Ekim 2023
/haber/soylesi-dezenformasyon-yasasinin-bir-yili-286258
Sayfa Başına Git