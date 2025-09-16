ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 16 Eylül 2025 14:13
 ~ Son Güncelleme: 16 Eylül 2025 14:30
1 dk Okuma

Gazeteci Fatoş Erdoğan’a “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” soruşturması

Vatan Emniyet Müdürlüğü’nde ifade verdikten sonra X'te paylaşım yapan Erdoğan, “İyiyim, destek veren herkese teşekkür ederim” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Gazeteci Fatoş Erdoğan’a “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” soruşturması
Fotoğraf: Evrim Kepenek/bianet

Gazeteci Fatoş Erdoğan hakkında, sosyal medyada yaptığı paylaşımlar nedeniyle “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

Erdoğan, 12 Eylül’de yaptığı açıklamada, Silivri’de Ekrem İmamoğlu’nun duruşmasını takip ederken Siber Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından arandığını ve pazartesi günü Vatan Emniyet Müdürlüğü’nde ifade vereceğini duyurmuştu.

Bugün savcılık soruşturması kapsamında ifade veren Erdoğan, “CHP İstanbul İl Başkanlığı önünden paylaştığım üç video haber, ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçlamasıyla soruşturma konusu yapıldı” bilgisini paylaştı.

Vatan Emniyet Müdürlüğü’nde ifade verdikten sonra X'te paylaşım yapan Erdoğan, “İyiyim, destek veren herkese teşekkür ederim” dedi.

25 Eylül 2023

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Fatoş Erdoğan medya gözlem bia Bia Medya Gözlem Raporları ifade özgürlüğü Basın Özgürlüğü
