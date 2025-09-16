Gazeteci Fatoş Erdoğan’a “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” soruşturması

Gazeteci Fatoş Erdoğan hakkında, sosyal medyada yaptığı paylaşımlar nedeniyle “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

Erdoğan, 12 Eylül’de yaptığı açıklamada, Silivri’de Ekrem İmamoğlu’nun duruşmasını takip ederken Siber Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından arandığını ve pazartesi günü Vatan Emniyet Müdürlüğü’nde ifade vereceğini duyurmuştu.

Bugün savcılık soruşturması kapsamında ifade veren Erdoğan, “CHP İstanbul İl Başkanlığı önünden paylaştığım üç video haber, ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçlamasıyla soruşturma konusu yapıldı” bilgisini paylaştı.

Vatan Emniyet Müdürlüğü’nde ifade verdikten sonra X'te paylaşım yapan Erdoğan, “İyiyim, destek veren herkese teşekkür ederim” dedi.

BİA Medya Gözlem Veritabanı

(EMK)