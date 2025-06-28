"Gazeteci Eylem Yılmaz, cezaevinde insan onuruna aykırı koşullarda tutuluyor"

DİSK’e bağlı Türkiye Basın Yayın Matbaa Çalışanları Sendikası (DİSK Basın-İş), 16 Haziran’dan bu yana tutuklu bulunan gazeteci Eylem Yılmaz’ın hapishanedeki koşullarına ilişkin bir açıklama yaptı.

Sendika, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, “Geçtiğimiz hafta Artvin’de tutuklanan gazetecilerden Eylem Yılmaz, Artvin Kapalı Cezaevi’nde insan onuruna aykırı koşullarda tutuluyor,” ifadelerine yer verdi.

Gazeteciler Eylem Yılmaz, Ozan Cırık, Dicle Baştürk ve Yavuz Akengin, Artvin merkezli yürütülen bir soruşturma kapsamında 13 Haziran’da ev baskınlarıyla gözaltına alınmış ve 16 Haziran’da ‘örgüt üyeliği’ iddiasıyla tutuklanmıştı.

DİSK Basın-İş, hapishanede kapasite doluluğu nedeniyle Eylem Yılmaz’ın yerde ve bir battaniyenin üzerinde yatmak zorunda bırakıldığını belirterek, “Yastığı dahi bulunmuyor. Bu durum, hem fiziksel hem de psikolojik açıdan ciddi sağlık sorunlarına yol açabilecek nitelikte,” ifadelerini kullandı.

Artvin’de gözaltındaki dört gazeteci tutuklandı

“Tüm meslektaşlarımız serbest bırakılmalı”

Sendika, gazetecilik faaliyetleri nedeniyle tutuklanan bir kişinin, hukuki süreç tamamlanmadan bu tür koşullarda tutulmasının, hem insan hakları sözleşmelerine hem de Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası yükümlülüklere aykırı olduğunu vurguladı.

Açıklamada, Eylem Yılmaz ile birlikte tutuklanan tüm gazetecilerin serbest bırakılması ve basın mensuplarının karşı karşıya kaldığı bu durumun bir an önce düzeltilmesi gerektiği ifade edildi.

Medya Gözlem Raporları

(VC)