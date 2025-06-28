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Yayın Tarihi: 28 Haziran 2025 11:05
 ~ Son Güncelleme: 28 Haziran 2025 11:13
2 dk Okuma

"Gazeteci Eylem Yılmaz, cezaevinde insan onuruna aykırı koşullarda tutuluyor"

DİSK Basın-İş, “Eylem Yılmaz ile birlikte tutuklanan tüm meslektaşlarımız serbest bırakılmalı. Gazetecilerin içinde bulundukları bu durum düzeltilmelidir,” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
"Gazeteci Eylem Yılmaz, cezaevinde insan onuruna aykırı koşullarda tutuluyor"
*Gazeteci Eylem Yılmaz. (Fotoğraf: DİSK Basın-İş/X)

DİSK’e bağlı Türkiye Basın Yayın Matbaa Çalışanları Sendikası (DİSK Basın-İş), 16 Haziran’dan bu yana tutuklu bulunan gazeteci Eylem Yılmaz’ın hapishanedeki koşullarına ilişkin bir açıklama yaptı.

Sendika, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, “Geçtiğimiz hafta Artvin’de tutuklanan gazetecilerden Eylem Yılmaz, Artvin Kapalı Cezaevi’nde insan onuruna aykırı koşullarda tutuluyor,” ifadelerine yer verdi.

Gazeteciler Eylem Yılmaz, Ozan Cırık, Dicle Baştürk ve Yavuz Akengin, Artvin merkezli yürütülen bir soruşturma kapsamında 13 Haziran’da ev baskınlarıyla gözaltına alınmış ve 16 Haziran’da ‘örgüt üyeliği’ iddiasıyla tutuklanmıştı.

DİSK Basın-İş, hapishanede kapasite doluluğu nedeniyle Eylem Yılmaz’ın yerde ve bir battaniyenin üzerinde yatmak zorunda bırakıldığını belirterek, “Yastığı dahi bulunmuyor. Bu durum, hem fiziksel hem de psikolojik açıdan ciddi sağlık sorunlarına yol açabilecek nitelikte,” ifadelerini kullandı.

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“Tüm meslektaşlarımız serbest bırakılmalı”

Sendika, gazetecilik faaliyetleri nedeniyle tutuklanan bir kişinin, hukuki süreç tamamlanmadan bu tür koşullarda tutulmasının, hem insan hakları sözleşmelerine hem de Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası yükümlülüklere aykırı olduğunu vurguladı.

Açıklamada, Eylem Yılmaz ile birlikte tutuklanan tüm gazetecilerin serbest bırakılması ve basın mensuplarının karşı karşıya kaldığı bu durumun bir an önce düzeltilmesi gerektiği ifade edildi.

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(VC)

Haber Yeri
İstanbul
Eylem Yılmaz DİSK Basın-İş tutuklu gazeteciler
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