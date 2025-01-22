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Yayın Tarihi: 22 Ocak 2025 12:12
 ~ Son Güncelleme: 22 Ocak 2025 13:34
2 dk Okuma

Gazeteci Eylem Babayiğit gözaltına alındı

Eylem Babayiğit, gazeteciler Necla Demir, Rahime Karvar, Ahmet Güneş, Welat Ekin, Vedat Örüç ve Reyhan Hacıoğlu'nun tutuklandığı dosya kapsamında gözaltına alındı.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Gazeteci Eylem Babayiğit gözaltına alındı
Eylem Babayiğit, DEM Parti İstanbul Milletvekili Celal Fırat ile

Medya Haber’de Mercek programını sunan gazeteci Eylem Babayiğit gece geç saatlerde gözaltına alındı.

Gece geç saatlerde evi basılan Babayiğit'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi. Babayiğit, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Dosyada gizlilik kararı var.

Aynı soruşturma kapsamında 17 Ocak'ta gözaltına alınan gazeteciler Medya Haber'den Necla Demir, Rahime Karvar, Yeni Yaşam'dan Ahmet Güneş, serbest gazeteci Vedat Örüç, Reyhan Hacıoğlu ile Welat Ekin 20 Ocak'ta "örgüt üyeliği" iddiasıyla tutuklanmıştı.

Gazetecilerin yaptıkları haberler, tartışma programları ve SGK kayıtlarının Medya Haber ile bağlantılı olması tutuklanmaya gerekçe gösterilmişti.

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Cuma günü gözaltına alınan gazeteciler tutuklandı
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(HA)

Haber Yeri
İstanbul
Eylem Babayiğit
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