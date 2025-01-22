Gazeteci Eylem Babayiğit gözaltına alındı

Medya Haber’de Mercek programını sunan gazeteci Eylem Babayiğit gece geç saatlerde gözaltına alındı.

Gece geç saatlerde evi basılan Babayiğit'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi. Babayiğit, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Dosyada gizlilik kararı var.

Aynı soruşturma kapsamında 17 Ocak'ta gözaltına alınan gazeteciler Medya Haber'den Necla Demir, Rahime Karvar, Yeni Yaşam'dan Ahmet Güneş, serbest gazeteci Vedat Örüç, Reyhan Hacıoğlu ile Welat Ekin 20 Ocak'ta "örgüt üyeliği" iddiasıyla tutuklanmıştı.

Gazetecilerin yaptıkları haberler, tartışma programları ve SGK kayıtlarının Medya Haber ile bağlantılı olması tutuklanmaya gerekçe gösterilmişti.

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(HA)