Gazeteci Evrim Kepenek’e 10 ay hapis cezası

İstanbul Beylikdüzü’nde iki yaşındaki bir çocuğun, “cinsel istismar nedeniyle öldüğü” iddiasını haberleştiren bianet kadın haberleri editörü Evrim Kepenek “soruşturmanın gizliliğini ihlal (TCK 285)” iddiasıyla yargılandığı davada bugün hakim karşısına çıktı.

Bir yıldan üç yıla kadar hapsi istenen Kepenek, Büyükçekmece 9. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya avukatı Deniz Yazgan-Şenay ile birlikte katıldı. Duruşma boyunca salonda ve kapı önünde polis bekledi.

Kepenek savcının verdiği mütalaaya karşı savunma yaptı. 20 yıldır gazetecilik yaptığını belirtti. Haberi yaptığı sırada dosya üzerinde bir gizlilik kararı olmadığını söyledi.

Haberinin yayınlanmasının ardından dosyaya gizlilik kararı konulduğunu söyleyen Kepenek suç işleme kastının olmadığını ifade etti:

“Mesleki yaşamım boyunca basın meslek ilkelerine sıkı sıkıya bağlı kaldım. Özellikle kadınların ve çocukların sesini duyurmak için çalıştım. Mağdurları yeniden mağdur etmeden, toplumu doğru ve etik biçimde bilgilendirmek, gazetecilik anlayışımın temelidir.

Söz konusu haberde de aynı ilkeler doğrultusunda hareket ettim. Ne çocuğun ne de ailesinin adını kullandım. Masumiyet karinesine saygı göstererek, yalnızca doğrulanmış bilgi ve bulgulara dayanan bir haber yaptım.

Beylikdüzü Devlet Hastanesi’nde görevli doktorun bana ulaşması ve gözlemlerini aktarması üzerine, rapordaki bulguları adli tıp uzmanlarına danıştım. Uzman görüşleri doğrultusunda, çocuğun üstün yararını gözeterek ve isim kullanmadan haberimi hazırladım.

Haberim, devam eden bir soruşturmaya zarar verecek nitelikte değildi. Gizlilik kararı ise haberden sonra verilmişti. Bu tarihten sonra konuya dair haber yapmadım.

Haberim, kamuoyunun dikkatini önemli bir iddiaya çekmeyi ve soruşturmanın etkinliğini artırmayı amaçlayan bir haberdi. İddiaların ihbarı niteliğindeydi. Aynı konuda, üstelik çocuğun adını da içeren ilk haberler, başka bir ajans tarafından hem de ismiyle kamuoyuna sunulmuştu. Müteveffa çocuğun isminin paylaşılması süreciyle hiçbir dahlim yoktur.

Ben bu haberi yaparken çocuk istismarına dair duyarlılığı ve kamu yararını gözeterek, görünüşte haklılık ilkesine bağlı kaldım. Gizlilik kararına saygı duydum. Mesleki yaşamım boyunca da bu hassasiyetle hareket ettim. bianet Çocuk Odaklı Habercilik Kütüphanesi’nin oluşmasına katkı sundum. Bu alandaki etik kurallara dair başka gazetecilere uyarı niteliğinde yazılar yazdım. Suç kastım yoktur.”

Kepenek savunmasını beraatını isteyerek noktaladı. Ardından da avukatı Deniz Yazgan-Şenay söz aldı. Davanın yanlış kişiye açıldığını, haberi ilk yapanın Kepenek olmadığını belirten Yazgan-Şenay “Müvekkilim haberinde isim kullanmamıştır. Çocuğun dedesiyle ilgili yapılan haberlerde müvekkilim ne isim kullanmıştır, ne de hedef göstermiştir. Kast unsuru yoktur. Beraatına karar verilmesini talep ediyoruz" diye konuştu.

Yazgan-Şenay’ın konuşmasının ardından mahkeme duruşmaya ara vermeden kararını açıkladı. Kepenek’i 10 ay hapis cezasına mahkum etti. Mahkeme hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Ceza 5 yıl süreyle ertelendi.

Gazeteci Evrim Kepenek, 'soruşturmanın gizliliğini ihlal'den yargılanıyor

(HA)