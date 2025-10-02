Gazeteci Evren Demirdaş yumruklu saldırıya uğradı

Sözcü Muhabiri Evren Demirdaş, Elazığ Belediyesi'nin meclis toplantısından çıktıktan sonra saldırıya uğradı.

Belediye binasından çıktıktan sonra kimliği belirsiz üç kişi tarafından darp edilen Demirdaş, çevredeki vatandaşların araya girmesi ile saldırıyı birkaç yumruk darbesiyle atlattı. Saldırganlar ise olay yerinden koşarak kaçtı.

Saldırıda Demirdaş’ın burnu kırıldı. Olay sonrası gazeteci hastaneye giderek darp raporu aldı. Daha sonra da Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü'ne giderek saldırganlar hakkında şikayette bulundu.

Polis, Demirdaş’ın ifadesini “kasten yaralama” olarak tutanağa geçirdi.

Demirdaş ifadesinde “Elazığ belediyesi meclis toplantısına gazeteci olarak gittim. Çıkışta belediyenin önünde aracıma doğru giderken tanımadığım ve göremediğim üç şahıs tarafından arkadan saldırıya uğradım. Tekme tokat ve yumruklarla bana saldırdı. Karanlık olmasından dolayı saldırganların eşkallerini ve yüzlerini göremedim. CHP Belediye Meclis Üyesi Doruk Gök görebildiği kadarıyla bana saldıranların yaşlarının 18’den küçük olduğunu ve eşofmanlı olduklarını söyledi.” dedi.

Sözcü’nün bölge muhabiri olan Demirdaş, belediyelerdeki usulsüz ihalelerin ve yolsuzlukların üzerine gitmesiyle tanınıyor.

Son olarak AKP Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım’ın oğlu Mustafa Seccad Yıldırım’ın uyuşturucu kullandığı görüntüleri gündeme getirmişti. Olay sonrası Yıldırım 6 yıl sürdürdüğü il başkanlığı görevini bırakmıştı.

Demirdaş zaman zaman tehditler alıyordu.

Sonu cezaevlerine uzanan meslek: Gazetecilik

