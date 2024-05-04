ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 4 Mayıs 2024 15:50
 ~ Son Güncelleme: 4 Mayıs 2024 15:50
1 dk Okuma

Gazeteci Esra Solin Dal, dokuz gündür hücrede tutuluyor

Mezopotamya Ajansı muhabiri Esra Solin Dal’ın diğer tutukluların olduğu koğuşa geçme talebine, cezaevi yönetimi henüz yanıt vermedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Gazeteci Esra Solin Dal, dokuz gündür hücrede tutuluyor
Fotoğraf: Mezopotamya Ajansı

İstanbul merkezli operasyon kapsamında 23 Nisan’da yapılan ev baskınlarında gözaltına alındıktan sonra 26 Nisan’da “örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklanan Mezopotamya Ajansı (MA) muhabiri Esra Solin Dal, Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’nde tekli hücrede tutuluyor.

Gün gün üç aylık medya/ifade özgürlüğü ihlalleri
OCAK-ŞUBAT-MART 2024 (TAM METİN)
Gün gün üç aylık medya/ifade özgürlüğü ihlalleri
2 Mayıs 2024

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, Dal'ın diğer tutukluların olduğu koğuşa geçme talebine, cezaevi yönetimi henüz yanıt vermedi.

Dal’ın avukatları, müvekkillerine “özel bir uygulama" uygulandığını belirterek, hukuksal girişimlerde bulunacaklarını duyurdu. (TY)

Esra Solin ve gazetecilerin dayanışma ibresi
Esra Solin ve gazetecilerin dayanışma ibresi
Bugün 00:00
esra solin dal tutuklu gazeteciler Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi gazetecilik suç değildir
ilgili haberler
Esra Solin ve gazetecilerin dayanışma ibresi
Bugün 00:00
/yazi/esra-solin-ve-gazetecilerin-dayanisma-ibresi-294929
MEDYA GÖZLEM RAPORU
Gazetecilikte “adli kontrol” mahpusluğu ve işkence devri
2 Mayıs 2024
/haber/gazetecilikte-adli-kontrol-mahpuslugu-ve-iskence-devri-294828
GÜN GÜN ÜÇ AYLIK MEDYA/İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ İHLALLERİ
Düzenlemeler, tepkiler, dayanışma, işsizlik
2 Mayıs 2024
/haber/duzenlemeler-tepkiler-dayanisma-issizlik-294829
Üç gazeteci tutuklandı: Hakikat yolculuğumuz günlük değil, ömürlüktür
27 Nisan 2024
/haber/uc-gazeteci-tutuklandi-hakikat-yolculugumuz-gunluk-degil-omurluktur-294715
ilgili haberler
Esra Solin ve gazetecilerin dayanışma ibresi
Bugün 00:00
/yazi/esra-solin-ve-gazetecilerin-dayanisma-ibresi-294929
MEDYA GÖZLEM RAPORU
Gazetecilikte “adli kontrol” mahpusluğu ve işkence devri
2 Mayıs 2024
/haber/gazetecilikte-adli-kontrol-mahpuslugu-ve-iskence-devri-294828
GÜN GÜN ÜÇ AYLIK MEDYA/İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ İHLALLERİ
Düzenlemeler, tepkiler, dayanışma, işsizlik
2 Mayıs 2024
/haber/duzenlemeler-tepkiler-dayanisma-issizlik-294829
Üç gazeteci tutuklandı: Hakikat yolculuğumuz günlük değil, ömürlüktür
27 Nisan 2024
/haber/uc-gazeteci-tutuklandi-hakikat-yolculugumuz-gunluk-degil-omurluktur-294715
Sayfa Başına Git