Gazeteci Esra Solin Dal, dokuz gündür hücrede tutuluyor

İstanbul merkezli operasyon kapsamında 23 Nisan’da yapılan ev baskınlarında gözaltına alındıktan sonra 26 Nisan’da “örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklanan Mezopotamya Ajansı (MA) muhabiri Esra Solin Dal, Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’nde tekli hücrede tutuluyor.

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Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, Dal'ın diğer tutukluların olduğu koğuşa geçme talebine, cezaevi yönetimi henüz yanıt vermedi.

Dal’ın avukatları, müvekkillerine “özel bir uygulama" uygulandığını belirterek, hukuksal girişimlerde bulunacaklarını duyurdu. (TY)