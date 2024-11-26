Gazeteci Erdoğan Alayumat'a emniyette çıplak arama dayatması

Bu sabah Eskişehir merkezli yürütülen soruşturma İstanbul’da gözaltına alınan gazeteci Erdoğan Alayumat’a İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde çıplak arama dayatıldı.

Bilgiyi Alayumat ile görüşen Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA) avukatları verdi.

Alayumat avukatlara polislerin çıplak arama yapmak istendiğini, yaptıklarının insan haklarına aykırı olduğunu söylemesine rağmen çıplak aramaya maruz bırakıldığını söyledi.

Avukatlar aracılığıyla bir mesaj da ilete Alayumat "Gazetecilik güne yeni bir saldırı ile başladı. Dün 25 Kasım’da İstanbul’da yapılan orantısız polisi bekleyin görüntülemeye çalışırken şiddete maruz kaldık bugünse yargı kıskacıyla gözaltındayız gazeteciliğin suç olmadığını her yerde anlatmaya devam edeceğiz. Baştakiler anlayana kadar da devam edeceğiz" dedi.

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