Gazeteci Erdinç yurtdışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı

Kısa Dalga yazarı gazeteci Cengiz Erdinç, dün Balıkesir, Ayvalık’taki evinden gözaltına alınmıştı bugün ifadesinin ardından adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Hakimlikteki sorgusunun ardından "yurtdışına çıkış yasağı" ve haftada bir gün imza şeklindeki adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.

📌Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Kısa Dalga yazarı Cengiz Erdinç'ten (@cengizerdinc) ilk açıklama:



🗣️"Bu ülkede gazetecilik yapmaya devam edeceğim" — Kısa Dalga (@kisadalgamedya) November 3, 2023

Savcılık ifadesi avukatları olmadan alındı

Gazeteci Cengiz Erdinç, annesi ile birlikte Ayvalık’ta yaşadığı evinde dün (2 Kasım) saat 16.00 sıralarında gözaltına alındı. Evinde yapılan aramada dijital eşyalarına el konulan Erdinç’in, gözaltına alındığını haber vermek için aradığı Avukat Vural Ergül ile görüşmesi engellendi.

Kısa Dalga’nın haberine göre, Erdinç’in gözaltına alındığı haberinin alınmasından sonra avukatları Vural Ergül ile Baran Kaya, Ayvalık Emniyeti ile irtibat kurmaya çalıştı ancak avukatlara bilgi verilmedi.

Cengiz Erdinç'in ifadesi, Balıkesir Adliyesi'nde avukatları olmadan Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığı’nda alındı. İfadesinin ardından adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Avukat Kaya: Adalete erişimi engellendi

Avukat Baran Kaya, dün gece yaptığı açıklamada Emniyetin Erdinç’in Ankara’ya götürüldüğünü söyleyerek avukatları yanılttığını belirtmişti:

“Ankara Emniyeti bize ‘Burada gözaltında kimse yok’ yanıtını verdi. Bütün şubeleri gezdik teker teker… En sonunda Kamu Güvenliği Şubesi bize Cengiz Erdinç’in Ayvalık Savcılığı’nda SEGBİS ile ifade vereceğini söyledi. Ayvalık Emniyeti’ni aradığımızda ise önce ‘Cengiz Erdinç burada değil’ dediler, ardından da ‘ifadesine katılacaksanız 9.30’da Ayvalık Savcılığı’nda olun’ dediler. Ama ısrarla orada olmadığını söylediler. Müvekkilimizin yakınlarını arama hakkını kullanmasına izin vermediler. Adalete erişimini bertaraf ediyorlar. Ayvalık Emniyeti’ne giden avukatlar da ‘Ankara’ya gönderildi’ denilerek görüştürülmemiş. Verilen bilgiye göre ifadesinin Ayvalık Savcılığı’nda alınacağı söylendiği için Ankara’dan Ayvalık’a geçiyoruz.”

Ne olmuştu?

halktv.com.tr sorumlu yazı işleri müdürü Dinçer Gökçe’nin gözaltına alınıp serbest bırakılması, T24 yazarı Tolga Şardan’ın da tutuklanmasının ardından dün de Kısa Dalga yazarı Cengiz Erdinç “dezenformasyon” suçlamasıyla gözaltına alındı.

Erdinç’in Balıkesir Ayvalık’taki evine gelen polis, cep telefonu ve bilgisayarına el koydu.

Erdinç, Tolga Şardan’ın tutuklanmasına gerekçe olan MİT’in yargı raporuyla ilgili şu paylaşımı yapmıştı:

“MİT durup durup Erdoğan'a rapor hazırlamıyor. 11 Aralık 2020’de MİT'te organize suçla ilgili bir birim kuruldu. Peker'in açıklamalarıyla başlayan süreç de dahil pek çok olay ve operasyon bu birimle ilişkili. En az iki aydan beri Ankara'da yedi sekiz savcının çalıştığı ‘operasyonların anası’ diyebileceğimiz bir büyük hazırlık var. Bunu özellikle Bakırköy Adliyesi'ni işaret ederek defalarca telaffuz ettim, bazı mahalli idarelere, icra dairelerine kadar uzanan bir soruşturma. Çağlayan ve Bakırköy'den hiç söz etmeyen İsmail Uçar'ın dilekçesinin de bu noktada bu soruşturmalara ön almak için basına sızdırıldığını düşünüyorum. Yerel seçimler öncesi muhtemel operasyonun yıldızı kim olacak? Burada herkesin bildiği ama kimsenin sesini çıkarmadığı akçalı işler, asansör meseleleri, televizyon kanalları önlerine konduğunda Yerlikaya güzellemelerini ve o yenilen hurmaları hatırlamak gerekir.”

Bir dezenformasyon suçlaması da gazeteci Evrim Kepenek’e

SANSÜR KILICI ÇALIŞIYOR T24'ten Tolga Şardan MİT'in "Yargı Raporu"nu haberleştirdiği için tutuklandı

(AS)