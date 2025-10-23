ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 23 Ekim 2025 09:38
 ~ Son Güncelleme: 23 Ekim 2025 10:07
1 dk Okuma

Gazeteci Ercüment Akdeniz bugün hakim karşısına çıkacak

Ercüment Akdeniz’in ikinci duruşması bugün saat 10.30’da Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde görülecek.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Gazeteci Ercüment Akdeniz bugün hakim karşısına çıkacak
Fotoğraf: Sosyal Medya

Halkların Demokratik Kongresi (HDK) soruşturması nedeniyle 22 Şubat'tan beri Marmara (Silivri) Cezaevinde tutuklu bulunan gazeteci Ercüment Akdeniz bugün ikinci kez hakim karşısına çıktı.

Gazeteci Akdeniz’in "örgüt üyesi olmak" iddiasıyla yargılandığı davanın ikinci duruşması, bugün saat 10.30’da İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde (İstanbul Adliyesi/Çağlayan) görülecek.

Akdeniz’in ilk duruşması 31 Temmuz’da görülmüş, duruşma öncesinde çok sayıda siyasetçi, hak savunucusu ve gazeteci Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi önünde "Gazetecilik suç değildir" sloganlarıyla dayanışma eylemi düzenlemişti.

"Gazeteciliğim cezalandırılmak isteniyor"

Akdeniz ise duruşmada yaptığı savunmada, "Hakkımdaki suçlamalar maddi hatalarla dolu ve dayanaksız. Gazetecilik faaliyetim cezalandırılmak isteniyor" ifadelerini kullanmıştı.

Mahkeme, Akdeniz’in tutukluluğunun devamına karar vermişti.

Akdeniz, bugün 241 gündür tutuklu bulunduğu Marmara (Silivri) Cezaevinden duruşma salonuna getirilecek.

(AB)

