HABER
Yayın Tarihi: 11 Aralık 2025 08:21
 ~ Son Güncelleme: 11 Aralık 2025 14:58
2 dk Okuma

Gazeteci Enver Aysever tutuklandı

Aysever'in avukatı YouTube yayınından kesilmiş bölümlerin sosyal medyada dolaşıma sokulduğunu ve “yanıltıcı bir algı oluşturulduğunu” söyledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Gazeteci Enver Aysever tutuklandı
Fotoğraf: Bursa Barosu

Gazeteci ve yazar Enver Aysever, YouTube kanalında yaptığı canlı yayının ardından gözaltına alındı.  Savcılık, Aysever için “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçlamasıyla tutuklanmasını talep etti.

Küçükçekmece Adliyesi’nde ifadesi alınan Aysever, sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Aysever’in gözaltına alınmasına, tutuklandıktan sonra görevinden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu’nun açıklamalarına yönelik eleştirilerinin gerekçe gösterilmişti.

Aysever, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu’nun Sözcü’ye verdiği röportajda yer alan “Ülkemize komünizm gelmesin diye mücadele ettim” sözlerini eleştirmişti.

“Sözlerimi çarpıttılar”

Aysever, sosyal medyada hedef gösterilmesinin ardından X hesabından yaptığı paylaşımda sözlerinin bağlamından koparıldığını belirterek şu açıklamayı yapmıştı:

“Her zaman olduğu gibi sözlerimi çarpıtmışlar. Hasan İmamoğlu’nun sözlerini yorumladım. ‘Sağcılar’ derken kastettiğim; devletin malına çökenler, doğayı talan edenler, sahte dinciler, milliyetçiliği çıkar için kullananlar ve ihalelerle zenginleşen tiplerdi. ‘Solcu’ diye tarif ettiklerim ise; yurdunu, insanları ve hayvanları seven, koruyan; eşit, adil ve özgür bir dünya isteyenlerdi. Yani gerçek dindarlar ve samimi yurtseverler de bu tarifin içindedir, dedim. Bir düşünce yürütmesi yaparak örnek verdim. Yayını izlemeden hedef göstermişler. Şaşırdım mı? Hayır.”

"Küçükçekmece Adliyesi’nde ifade verecek"

Aysever’le Vatan Emniyet Müdürlüğü’nde görüşen avukatı, müvekkiline yöneltilen işlemin “düşünce özgürlüğü kapsamında yapılan bir eleştiri” nedeniyle olduğunu söylemişti:

Avukat, YouTube yayınından kesilmiş bölümlerin sosyal medyada dolaşıma sokularak “yanıltıcı bir algı oluşturulduğunu” söylemişti:

“Şu anda Vatan Emniyet Müdürlüğü’nün önündeyiz. Müvekkilim Enver Aysever’le görüştüm, herkese selamı var. Bu açıklamayı özellikle kendisi istedi.
Dün YouTube kanalında Hasan İmamoğlu’nun sözlerine ilişkin eleştirel görüşlerini paylaştığı için gözaltına alınmış durumda. Ancak sosyal medyada yayın, başı ve sonu kırpılarak servis edilmiş; bu yolla bir algı yaratıldığını görüyoruz. Yayının tamamı izlendiğinde Aysever’in bir anlayışı eleştirdiği açıkça görülecektir ve bu tamamen ifade özgürlüğü kapsamındadır.

Küçükçekmece Adliyesi’nde ifade verecek. Biz de yanında olacağız. Temennimiz tutuksuz yargılanması yönünde. Kendisi herkese selamlarını iletti.”

25 Eylül 2023

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
ifade özgürlüğü enver aysever tutuklu gazeteciler Basın Özgürlüğü ekrem imamoğlu
