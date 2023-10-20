"Gazeteci Elif Akkuş taburcu edilebilsin diye ilaç yüklemesi yapıldı"

TRT'nin 25 yıllık savaş muhabiri olan ve hakkında gözaltı kararı çıkarılan Elif Akkuş’un ifadesi tedavi gördüğü hastanede alındı.

Avukat Hüseyin Ersöz X hesabından yaptığı açıklamada, ifadenin ardından savcının gözaltı kararını sonlandırdığını ancak ardından Akkuş’un polis nezaretinde adliyeye götürülmesine dair karar verildiğini söyledi.

Avukat Ersöz bu sabah yaptığı açıklamada, taburcu edilen Akkuş’un adliyeye gideceğini belirtti.

Ersöz, Akkuş'un hastaneden fotoğrafını da paylaştı.

“Savcı ‘ben yaptım oldu’ diyor”

Avukat Ersöz’ün dün akşamki açıklaması şöyle:

“TRT Haber Muhabiri Elif Akkuş, sağlık durumu sebebiyle Ankara Medicana Hastanesi’nde bulunuyordu. Tansiyon değerleri düşmemesine karşın bugün, hastane odasında polis ifadesini aldı ve Savcı tarafından gözaltına son verildi.

Akşam saatlerinde Savcılıkla, Hastane Yönetimi arasında gerçekleştiği bilgisi verilen görüşme sonrası, ani bir kararla Elif Akkuş’un taburcu edilmesi kararlaştırıldı. Hastane Yönetimi, polise haber verildiğini ve Elif Akkuş’un polis nezaretinde Adliyeye götürüleceği bilgisini verdi.

Gözaltı işlemi biten, beyninde stent takılı, emboli tehlikesi olan hasta bir kişi, 18/7 tansiyon değerleriyle polis eşliğinde Adliyeye götürülecek! Bu hukuk “düzeninde” daha neler göreceğiz bakalım.

Savcının Hastaneye yazdığı yazıda, “Bu aşamada Gözaltının sonlandırılmasına karar verilmiştir. Bu aşamada şüphelinin tedavisine devam olunması, tüm tıbbi iş ve işlemlerin yerine getirilmesi ile şüphelinin hastaneden taburcu edileceği zaman, Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bilgi verilmesine, Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından şüphelinin Hastaneden taburcu edilir edilmez Adliyeye sevkinin sağlanması, gerekli tüm usulü ve yasal tedbirlerin alınması, şüphelinin kaçmasına mahal verilmemesi, ilgili tüm sorumluluğun Hastane Yönetimi üzerinde olduğunun bilinmesi, aksi takdirde ilgili Hastanenin yetkilisi tüm sorumlular hakkında yasal işlem başlatılacağı hususunda…” denildi.

Bu yazılı talimat uyarınca, Elif Akkuş yarın sabah taburcu edilip, polis nezaretinde Adliyeye sevk edilecek.

Savcılığın yazısında, polise, “gözaltı kararı yok ama”, Elif Akkuş’u hukuka aykırı şekilde bana mevcutlu getir; hastaneye “hastayı size zimmetledim” deniliyor. Hastane yönetimi de Elif Akkuş’un kapısına güvenlik görevlisi koyuyor. Yetmedi, kapıya komiserinin talimatı ile silahlı polis dikiliyor. Gözaltı kararı var mı, yok! Yakalama kararı var mı, yok! Savcı ben yaptım oldu diyor!”

Bu sabah taburcu edildi

Ersöz, bugünkü son açıklamasında, Akkuş ile ilgili yeniden gözaltı ve yakalama yasağı olduğunu söyledi ve “Ama savcı, Ankara Emniyetine ve hastaneye yazdığı yazıda, ‘taburcu olduğunda adliyeye sevkini sağlayın’ diyor” açıklamasını yaptı.

Savcılığın yazısını da paylaşan Ersöz, şu bilgilendirmeyi yaptı:

“Ankara Medicana Hastanesi de birkaç saat önceki ‘adliyeye sevkinin uygun olmadığı’ görüşünü değiştirip önce dün gece, sonrasında da bu sabah Elif Akkuş’u taburcu edeceğini Ankara Asayiş’e haber veriyor. Gözaltı ve yakalama yasağı olmasına karşın hastane odası kapısında nöbet tutması için güvenlik görevlisi ve polis gönderiliyor.

Dün gece, sırf bu sabah taburcu edilebilsin diye Elif Akkuş’a her zamankinden fazla sakinleştirici, tansiyon düşürücü ve ağrı kesici ilaç yüklemesi yapıldı.

Gazeteci Elif Akkuş, Ankara Medicana Hastanesi’nden taburcu edildi. Geçerli bir gözaltı kararı olmadığından Av. Nazlı Çubuklu Saygılı’nın ofisine geldik.

Ankara Asayiş Şube’den gelen polisler, kendilerine yazılan yazıya istinaden Elif Akkuş’a adliyeye kadar ‘eşlik etmek’ istiyorlar. Bu noktada, Savcının hukuka aykırı yazısı ile mevzuat arasında sıkışan polise yönelik bir şikayetimiz olmasa da Savcının ‘fiili gözaltı talimatının’ hukuka aykırı olduğunu her aşamada ifade etmeyi sürdüreceğiz.

Hakkındaki yakalama kararını öğrendiğinde Ankara Asayiş Şube’ye giderek teslim olan Elif Akkuş’la birlikte yine kendi isteği ve iradesi doğrultusunda Savcıya ifade vermek üzere birazdan Ankara Adliyesi’ne geçeceğiz.

Soruşturma Savcısının bu aşamaya kadar gerçekleştirdiği hukuka aykırı işlemler ve talimatlar doğrultusunda tutuklamaya sevk edileceğimizden eminiz. Ancak Ankara Adliyesi’nde hala meslek namusunu ve hukuk etiğini önde tutan yargıçlar olduğu inancımızı koruyoruz.”

TRT muhabiri Elif Akkuş gözaltına alındı

(AS)