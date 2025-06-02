Gazeteci Elif Akgül tahliye edildi

Halkların Demokratik Kongresi’ne (HDK) yönelik operasyon nedeniyle 101 gündür Bakırköy Kapalı Kadın Cezaevi’nde tutuklu bulunan gazeteci Elif Akgül bugün tahliye edildi.

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği’nin (MLSA) itirazı üzerine Akgül hakkında tensip zaptıyla tahliyesine karar verildi. Kararın cezaevine ulaşmasının ardından 16.00 sularında serbest bırakıldı Akgül’ü avukatları ve meslektaşları çiçeklerle karşıladı. Akgül'ün ilk sözleri "Korkmuyoruz, susmuyoruz, itaat etmiyoruz" oldu.

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu Akgül'ün tahliyesinin ardından "Gazeteci Ender İmrek’in ev hapsinin kaldırılması kadar meslektaşlarımız Yıldız Tar ve Elif Akgül’ün tahliyesi de memnuniyet vericidir. Ancak sözümona bu tarz “tedbir”lerin peşinen cezalandırmaya dönük ve keyfi olduğunu bıkmadan ifade etmeye devam edeceğiz. Geçmiş olsun!" diye açıklama yaptı.

Akgül, HDK Soruşturması kapsamında 18 Şubat'ta gözaltına alınmış, 21 Şubat’ta da tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

HDK soruşturması kapsamında şu anda gazeteci Ercüment Akdeniz’in tutukluluğu devam ediyor.

(HA)