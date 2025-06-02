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HABER
Yayın Tarihi: 2 Haziran 2025 13:14
 ~ Son Güncelleme: 3 Haziran 2025 10:11
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Gazeteci Elif Akgül tahliye edildi

Gazeteci Elif Akgül, HDK soruşturması kapsamında 101 gündür tutuklu bulunduğu Bakırköy Kapalı Kadın Cezaevi’nden bugün serbest bırakıldı.

BİA Haber Merkezi

ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Gazeteci Elif Akgül tahliye edildi
Fotoğraf: Cansu Pişkin

Halkların Demokratik Kongresi’ne (HDK) yönelik operasyon nedeniyle 101 gündür Bakırköy Kapalı Kadın Cezaevi’nde tutuklu bulunan gazeteci Elif Akgül bugün tahliye edildi.

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği’nin (MLSA) itirazı üzerine Akgül hakkında tensip zaptıyla tahliyesine karar verildi. Kararın cezaevine ulaşmasının ardından 16.00 sularında serbest bırakıldı Akgül’ü avukatları ve meslektaşları çiçeklerle karşıladı. Akgül'ün ilk sözleri "Korkmuyoruz, susmuyoruz, itaat etmiyoruz" oldu.

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu Akgül'ün tahliyesinin ardından "Gazeteci Ender İmrek’in ev hapsinin kaldırılması kadar  meslektaşlarımız Yıldız Tar ve Elif Akgül’ün tahliyesi de memnuniyet vericidir. Ancak sözümona bu tarz “tedbir”lerin peşinen cezalandırmaya dönük ve keyfi olduğunu bıkmadan ifade etmeye devam edeceğiz. Geçmiş olsun!" diye açıklama yaptı.

Akgül, HDK Soruşturması kapsamında 18 Şubat'ta gözaltına alınmış, 21 Şubat’ta da tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

HDK soruşturması kapsamında şu anda gazeteci Ercüment Akdeniz’in tutukluluğu devam ediyor.

(HA)

 

Haber Yeri
İstanbul
elif akgül hdk
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/haber/tutuklu-gazeteci-elif-akgulun-hikayesi-tazda-kendi-hikayesinde-tutsak-305169
HDK
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/yazi/hdk-304901
14 basın örgütünden çağrı: Gazetecileri serbest bırakın
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/haber/14-basin-orgutunden-cagri-gazetecileri-serbest-birakin-304719
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