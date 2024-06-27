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Yayın Tarihi: 27 Haziran 2024 14:52
 ~ Son Güncelleme: 27 Haziran 2024 16:02
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Gazeteci Elif Akgül'e iki X paylaşımından beraat

Savcının ceza istediği davada Elif Akgül, “Barış içinde yaşamak, savaşa karşı çıkmak anayasal hakkım. Mahkemenizden, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının anayasal haklarını gözeten bir karar vermesini talep ediyorum” dedi.

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
Gazeteci Elif Akgül'e iki X paylaşımından beraat
Fotoğraf: Erol Önderoğlu / X

X’te (Twitter) 2018 ve 2022’de yaptığı iki paylaşım nedeniyle hakkında ‘zincirleme terör örgütü propagandası’ davası açılan bianet muhabirlerinden ( Aralık 2012-Haziran 2018) Elif Akgül beraat etti.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ikinci duruşmaya Akgül avukatları Emine Özhasar ve Muhammed Ünsal ile birlikte katıldı.

Duruşma savcısı 2 Nisan’daki ilk duruşmada ceza istediği mütalaasını tekrar etti. Mütalaaya karşı savunmasını yapan Akgül, paylaşımların suç teşkil etmediğini belirterek beraatını istedi.

Akgül’ün avukatı Emine Özhasar, “Müvekkil suçlamaya konu edilen paylaşımda devlet tarafından terör örgütü sayılan IŞİD üyeleri ile TSK’ya mensup askerlerin selamlaştığı görüntüleri eleştirmiş. Bir diğer paylaşımda ise müvekkilin ‘gerilla’ kelimesini kullanması suçlama konusu yapılmıştır. Müvekkil ifade özgürlüğü hakkını kullanmıştır. Her iki paylaşımda da suçun unsurları oluşmamıştır” diye savunma yaptı.

Muhammed Ünsal da AİHM ve AYM içtihatlarına atıf yaparak, gazeteci olan müvekkilinin ifade ve basın özgürlüğünü kullandığını söyledi ve beraat talep etti.

Son sözü sorulan Akgül, “Barış içinde yaşamak, savaşa karşı çıkmak anayasal hakkım. Mahkemenizden, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının anayasal haklarını gözeten bir karar vermesini talep ediyorum” dedi.

Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme Akgül’ü suçun yasal unsurları oluşmadığını belirterek beraatına hükmetti.

Suçlama neydi?

Akgül’e dava açılmasına neden olan ‘sanal devriye raporunu’ Kasım 2022’de Samsun İl Emniyet Müdürlüğü hazırladı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma dosyasını yetkisizlik kararıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi. Savcılık dosyayı İstanbul Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığına yollayıp Akgül’ün, ‘suça konu paylaşımlarının’ ve başka sosyal medya hesabı varsa ‘ivedi’ bir şekilde tespit edilmesini istedi.

Buradan gelen rapor sonrası Akgül’e dava açıldı. Savcı Turgut Selvi’nin yazdığı iddianamede Akgül Ocak 2018’de “#AfrinOperasyonu demişken PYD Ankara’da, Suruç’ta vatandaşlarımızı öldüren IŞİD ile savaşıp bizim Misak-i Milli sınırlarımızı korurken sınırdaki TSK mensupları IŞİD’lilerle muhabbetteydi #AfrinSavasınaHayır” şeklinde paylaşım yapmakla ve Ekim 2022’de ETHA’nın “Kimyasal silaha maruz kalan iki gerillanın görüntüleri” şeklindeki paylaşımını yeniden dolaşıma sokmakla suçlandı.

Savcı Akgül’ün “zincirleme bir şekilde örgüt propagandası yapmak” suçundan 13,5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

(HA)

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