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Yayın Tarihi: 16 Şubat 2025 10:10
 ~ Son Güncelleme: 16 Şubat 2025 13:16
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Gazeteci Egît Roj, Tişrîn Barajı’na yönelik hava saldırısında öldürüldü

Bu saldırıyla birlikte son iki yılda Suriye'nin kuzeyinde haber takibi yaparken öldürülen gazeteci sayısı sekize yükseldi. DFG, "Egît Roj ve diğer katledilen gazetecilerin ölümü araştırılmalı, sorumlular savaş suçları kapsamında yargılanmalıdır" çağrısı yaptı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Gazeteci Egît Roj, Tişrîn Barajı’na yönelik hava saldırısında öldürüldü

Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu'nun iki ayı aşkın süredir saldırdığı Minbicin güneydoğusu'nda yer alan Tişrin'de Afrinli Gazeteci Egît Roj, Tişrîn Barajı’na yönelik saldırıda öldürüldü.

MA'nın haberine göre Roj'un son mesajı şöyle: “Sadece bir gazeteci değildim, aynı zamanda bir tarih tanığıydım. Keşke Efrin'in kurtarıldığını görebilseydim. Ama ben inanıyorum ki halkımız bu zafer ve dönüş duygusunu yaşayacaktır."

Tişrîn Barajı’ndaki gelişmeleri yerinde takip eden ve sahadaki gelişmeleri dünyaya duyurmaya çalışan Roj, aslen Afrinliydi.

Saldırı sırasında bölgede haber takibi yapıyordu. Bu saldırıyla birlikte son iki yılda Suriye'nin kuzeyinde haber takibi yaparken öldürülen gazeteci sayısı sekize yükseldi.

Meslek örgütleri: Kabul etmiyoruz

Roj'un öldürülmesinin ardından meslek örtütleri de açıklama yaptı. MLSA X'te şu paylaşımı yaptı:

"Gazeteci Egit Roj, Suriye'nin kuzeyinde gelişmeleri takip ederken düzenlenen saldırıda hayatını kaybetti.

Roj, son iki yılda Suriye'nin kuzeyinde haber takibi sırasında öldürülen sekizinci gazeteci oldu."

Disk Basın İş'in sosyal medya paylaşımı da şöyle:

"Gazeteci Egit Roj, Tişrin Barajı’ndaki gelişmeleri takip ederken düzenlenen saldırıda hayatını kaybetti.

Gerçekleri halka ulaştırmak için riskli bölgelerde mesleğini yapan gazetecilerin katledilmesi, iktidarların hakikatin sesini kısma çabasının bir sonucudur.

Özgür basına yönelik bu saldırılara karşı gazeteciliğe ve gazetecilere sahip çıkmaya, hakikatin sesini yükseltmeye devam edeceğiz."

Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG), Roj’un öldürülmesine ilişkin bir açıklama yaparak, daha önce SİHA saldırılarında yaşamını yitiren gazetecileri de anımsattı. Açıklamada, şöyle denildi:

“Bu hukuksuzluğa karşı ses çıkarmayan ve gazetecilerin öldürülmesine sessiz kalan uluslararası kuruluşların tutumunu kabul etmiyoruz. Egît Roj ve diğer katledilen gazetecilerin ölümü araştırılmalı, sorumlular savaş suçları kapsamında yargılanmalıdır. Her koşulda gazeteciliği savunmaya devam edeceğiz."

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
katledilen gazeteciler Egît Roj
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