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Yayın Tarihi: 1 Kasım 2023 16:52
 ~ Son Güncelleme: 1 Kasım 2023 17:16
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Gazeteci Dinçer Gökçe serbest bırakıldı

Gökçe’nin gözaltına alınma gerekçesi, halktv.com.tr’de 26 Ekim’de yayımlanan “Çete Lideri Olmakla Suçlanan Turhan Döner ve Emirhan Döner'e Tahliye Kararı” haberi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/01/gazeteci-dincer-gokce-gozaltina-alindi.jpg

T24 yazarı, gazeteci Tolga Şardan’ın ardından halktv.com.tr sorumlu yazı işleri müdürü Dinçer Gökçe de gözaltına alındı. Gökçe daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, gözaltı gerekçesi olarak Gökçe’nin 26 Ekim’de yaptığı “Çete Lideri Olmakla Suçlanan Turhan Döner ve Emirhan Döner'e Tahliye Kararı” başlıklı haberi gösterdi.

Savcılık Gökçe’ye sansür yasasıyla birlikte TCK’ye eklenen “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma (TCK 217/A)” suçlaması yöneltti.

Konu hakkında bir açıklama yapan savcılık Gökçe’nin 44 yıl ve 34 yıl hapis cezası alan Döner kardeşlerin tahliye edildiği bilgisini yalanladı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, haberde adı geçen kişilerin mahkemece tahliye edilmediklerini, Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesince verilen ve kesinleşen hapis cezaları nedeniyle kişilerin halen Kırıkkale ile Edirne'de cezaevinde bulunduklarını açıkladı.

Dinçer Gökçe'nin söz konusu haberine ulaşmak için TIKLAYIN

(HA)

Dinçer Gökçe
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