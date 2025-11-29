Gazeteci Dilan Karaman'ın şüpheli ölümünü kadın örgütleri araştıracak

Özgür Kadın Hareketi (TJA), Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Merkezi, Rosa Kadın Derneği, Özgürlük için Hukukçular Derneği (ÖHD) Diyarbakır Kadın Komisyonu ve Dayanışmanın Kadın Hali Derneği (DAKAH-DER), uzun süre yoğun bakımda tedavi gören ve yaşamını yitiren Dilan Karaman’ın ölümüne ilişkin inceleme komisyonu kurduğunu açıkladı.

Kadın hareketi ve Kürt siyaseti alanında çalışmalar yürüten gazeteci ve Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) danışmanı Dilan Karaman’ın 11 Kasım’dan bu yana yoğun bakımda tedavi altındaydı ve 27 Kasım'da yaşamını yitirdi.

"…Dilan Karaman için adalet mücadelesinin takipçisi olacağımızı, bu süreçte hiçbir sorumluluğun üzerinin örtülmesine izin vermeyeceğimizi bir kez daha ilan ediyoruz."

Karaman hakkında ‘kalp krizi’ olarak yapılan açıklamalara karşı sosyal medyada ‘intihar’ iddiaları dile getirildi.

Bunun üzerine inceleme komisyonu kuran beş kadın kurumunun ortak imzasıyla yayımlanan metinde şu ifadelere yer verildi:

“Dilan Karaman’ın yaşamını kaybetmesine ilişkin dün yaptığımız açıklamanın ardından, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve sorumluluklarımızın gereğini yerine getirmek amacıyla, kadın kurumları ve örgütlerinin temsilcilerinden oluşan bir İnceleme Komisyonu kurduğumuzu kamuoyuyla paylaşıyoruz.

Bu komisyon, kadın kurumları ve örgütlerinin katılımıyla oluşturulmuş olup, hem olayın hukuki boyutunu, Dilan Karaman’ı intihara sürükleyen nedenleri hem de kurumlar arası ve kurum içi süreçlerde yaşananlara ilişkin tüm iddia ve eksiklikleri kapsamlı bir şekilde inceleme görevi üstlenmiştir. Amaç, sürecin hiçbir aşamasının karanlıkta kalmamasını sağlamak ve adalet mücadelesini tüm yönleriyle güçlendirmektir.

Dilan Karaman’ın hayatını kaybetmesine ilişkin tüm belirsizliklerin giderilmesi, sorumluların açığa çıkarılması ve benzer olayların tekrarının önlenmesi için gerekli her adım bu komisyon tarafından takip edilecektir.

Bir kez daha vurguluyoruz ki; Şüpheli kadın ölümleri politiktir. Kadınların yaşam hakkının sistematik biçimde tehdit altında olduğu bir ülkede, her şüpheli ölüm toplumsal bir meseledir ve mücadelemizin konusudur. Bu nedenle bu süreci yalnızca bir hukuki dosya olarak değil, aynı zamanda kadınların yaşam hakkına yönelik politik bir saldırının parçası olarak ele alıyoruz.

Kamuoyuna karşı sorumluluğumuz gereği, komisyonun yürüttüğü incelemelerin aşamalarını ve elde edilen bulguları şeffaf bir şekilde paylaşmaya devam edeceğiz. Dilan Karaman için adalet mücadelesinin takipçisi olacağımızı, bu süreçte hiçbir sorumluluğun üzerinin örtülmesine izin vermeyeceğimizi bir kez daha ilan ediyoruz.”