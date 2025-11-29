ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 29 Kasım 2025 13:00
 ~ Son Güncelleme: 29 Kasım 2025 13:17
2 dk Okuma

Gazeteci Dilan Karaman'ın şüpheli ölümünü kadın örgütleri araştıracak

5 kadın örgütü, şüpheli bir şekilde yaşamını yitiren gazeteci Dilan Karaman’ın ölümünün aydınlatılması için inceleme komisyonu kurduklarını ve elde ettikleri bulguları şeffaf şekilde paylaşacaklarını açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Gazeteci Dilan Karaman'ın şüpheli ölümünü kadın örgütleri araştıracak

Özgür Kadın Hareketi (TJA), Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Merkezi, Rosa Kadın Derneği, Özgürlük için Hukukçular Derneği (ÖHD) Diyarbakır Kadın Komisyonu ve Dayanışmanın Kadın Hali Derneği (DAKAH-DER), uzun süre yoğun bakımda tedavi gören ve yaşamını yitiren Dilan Karaman’ın ölümüne ilişkin inceleme komisyonu kurduğunu açıkladı.

Kadın hareketi ve Kürt siyaseti alanında çalışmalar yürüten gazeteci ve Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) danışmanı Dilan Karaman’ın 11 Kasım’dan bu yana yoğun bakımda tedavi altındaydı ve 27 Kasım'da yaşamını yitirdi.

Dilan Karaman, Van'da toprağa verildi
Dilan Karaman, Van'da toprağa verildi
28 Kasım 2025

"Hiçbir sorumluluğun üstü örtülmeyecek"

Karaman hakkında ‘kalp krizi’ olarak yapılan açıklamalara karşı sosyal medyada ‘intihar’ iddiaları dile getirildi.

Bunun üzerine inceleme komisyonu kuran beş kadın kurumunun ortak imzasıyla yayımlanan metinde şu ifadelere yer verildi:

“Dilan Karaman’ın yaşamını kaybetmesine ilişkin dün yaptığımız açıklamanın ardından, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve sorumluluklarımızın gereğini yerine getirmek amacıyla, kadın kurumları ve örgütlerinin temsilcilerinden oluşan bir İnceleme Komisyonu kurduğumuzu kamuoyuyla paylaşıyoruz.

Bu komisyon, kadın kurumları ve örgütlerinin katılımıyla oluşturulmuş olup, hem olayın hukuki boyutunu, Dilan Karaman’ı intihara sürükleyen nedenleri hem de kurumlar arası ve kurum içi süreçlerde yaşananlara ilişkin tüm iddia ve eksiklikleri kapsamlı bir şekilde inceleme görevi üstlenmiştir. Amaç, sürecin hiçbir aşamasının karanlıkta kalmamasını sağlamak ve adalet mücadelesini tüm yönleriyle güçlendirmektir.

Dilan Karaman’ın hayatını kaybetmesine ilişkin tüm belirsizliklerin giderilmesi, sorumluların açığa çıkarılması ve benzer olayların tekrarının önlenmesi için gerekli her adım bu komisyon tarafından takip edilecektir.

Bir kez daha vurguluyoruz ki; Şüpheli kadın ölümleri politiktir. Kadınların yaşam hakkının sistematik biçimde tehdit altında olduğu bir ülkede, her şüpheli ölüm toplumsal bir meseledir ve mücadelemizin konusudur. Bu nedenle bu süreci yalnızca bir hukuki dosya olarak değil, aynı zamanda kadınların yaşam hakkına yönelik politik bir saldırının parçası olarak ele alıyoruz.

Kamuoyuna karşı sorumluluğumuz gereği, komisyonun yürüttüğü incelemelerin aşamalarını ve elde edilen bulguları şeffaf bir şekilde paylaşmaya devam edeceğiz. Dilan Karaman için adalet mücadelesinin takipçisi olacağımızı, bu süreçte hiçbir sorumluluğun üzerinin örtülmesine izin vermeyeceğimizi bir kez daha ilan ediyoruz.”

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
Dilan Karaman tja rosa kadın derneği Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Merkez şüpheli kadın intiharları
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git