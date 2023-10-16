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Yayın Tarihi: 16 Ekim 2023 14:58
 ~ Son Güncelleme: 16 Ekim 2023 16:21
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Gazeteci Derya Ren’in ‘koşullu salıverilme’ talebine ret

Diyarbakır 1. İnfaz Hakimliği, gazeteci Derya Ren'in ‘koşullu salıverilme’ talebini “Kendi isteğiyle PKK'ye mensup aktif örgüt üyesi konumunda bulunan tutuklu ve hükümlülerin odalarında kaldığı” için reddetti.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/16/gazeteci-derya-renin-kosullu-saliverilme-talebine-ret.jpg

Diyarbakır 1. İnfaz Hakimliği, Diyarbakır Kadın Kapalı Cezaevi’nde tutulan JINNEWS muhabiri Derya Ren’in ‘koşullu salıverilme’ tedbirini reddetti.

JINNEWS muhabiri Şehriban Aslan’ın haberine göre Reni ‘koşullu salıverilme’ için 31 Ağustos’ta Diyarbakır 1. İnfaz Hakimliğine dilekçe verdi.

Hakimlik, Ren’in talebini “Kendi isteğiyle PKK örgütüne mensup aktif örgüt üyesi konumunda bulunan tutuklu ve hükümlülerin odalarında kaldığı” gerekçesiyle reddetti. Hakimlik kararında şöyle dedi:

“Hükümlünün incelenen UYAP dosyasında ‘örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme’ suçunu işlediği ve bu suçtan hükümlü olduğunun görüldüğü…

Hükümlünün denetime ayrılması için mensup olduğu örgütten ayrılmış olduğunun ceza ve infaz kurumumuza bildirmiş olmasının gerektiği, fakat hükümlünün kendi isteğiyle PKK terör örgütüne mensup aktif örgüt üyesi konumunda bulunan tutuklu ve hükümlülerin odalarında kaldığı…

Terör örgütünden ayrılma talebi bulunmadığı anlaşılmakla; açık ceza infaz kurumlarına ayrılma yönetmeliğinin 6/2-ç, ‘terör ve örgütlü suçlardan hükümlü olup, mensup oldukları örgütten ayrıldıkları idare ve gözlem kurulu kararıyla tespit edilenlerin koşullu salıverilme tarihine bir yıldan az süre kalması’ maddesine göre yapılan değerlendirmede; hükümlünün şekil şartlarını taşımadığı…

Verilen ceza miktarı ve tüm dosya birlikte değerlendirildiğinde ilgili yasal şartlar oluşmadığından kalan cezası denetimli serbestlik tedbiri yoluyla infazından faydalanamayacağı anlaşılmakla talebin bu aşamada reddine karar verilmiştir.”

Derya Ren’in hapsedilmesi

Derya Ren, Şanlıurfa 6. Ağır Ceza Mahkemesince ‘örgüte bilerek isteyerek yardım etme’ suçlamasıyla 3 yıl 13 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Yargıtay’ın cezasını onaması üzerinde 25 Ekim 2022’de Diyarbakır’da yapılan ev baskınlarında gözaltına alındı. Kararın yüzüne okunması sonrasında da tutuklandı. Diyarbakır Kadın Kapalı Cezaevi’ne götürüldü.

(HA)

Derya Ren gazeteci yargılamaları
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