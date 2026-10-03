Gazeteci Derya Okatan tutuklandı: Suçlama açıklanmadı

Gazeteci, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na (DİSK) bağlı Basın-İş Sendikası Disiplin Kurulu Üyesi Derya Okatan, Ankara’daki evinden gözaltına alınarak İstanbul’a getirildikten sonra çıkarıldığı hâkimlikçe tutuklandı.

Okatan’ın gözaltına alınmasının gerekçesi gün boyunca açıklanmadı. DİSK Basın-İş, İstanbul Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne getirilen gazetecinin savcılıkta ifadesi alınmadan tutuklanması talebiyle hâkimliğe sevk edildiğini duyurdu. Akşam saatlerinde yayımlanan haberlerde Okatan’ın tutuklandığı doğrulandı ancak hangi suçlamanın yöneltildiğine ve tutuklama kararının hangi gerekçeye dayandırıldığına ilişkin bilgi yer almadı.

“Gazetecilik suç değildir”

DİSK Basın-İş, tutuklama kararının ardından yaptığı açıklamada Okatan’ın serbest bırakılmasını istedi:

“Gazetecilerin haber yaptıkları, mesleklerini sürdürdükleri için gözaltına alınmasına ve tutuklanmasına; basın ve ifade özgürlüğüne yönelik baskıların giderek ağırlaşmasına alışmayacağız. Bu baskıyı kanıksamayacağız.”

Sendika açıklamasında “Gazetecilik suç değildir. Derya Okatan derhal serbest bırakılmalıdır” çağrısı yaptı; tutuklama ve gözaltılara, gazetecilere yönelik erişim engellerine rağmen mesleği sürdürmeye devam edeceklerini bildirdi.

2016’da 24 gün gözaltında tutulmuştu

Okatan uzun yıllardır gazetecilik yapıyor ve daha önce de haberleri nedeniyle soruşturma ve davalarla karşı karşıya kaldı.

Etkin Haber Ajansı’nın (ETHA) sorumlu müdürlüğünü yaptığı dönemde, Aralık 2016’da dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın RedHack tarafından ele geçirilen e-postalarını haberleştiren gazetecilere yönelik soruşturmada gözaltına alındı.

Okatan’ın yanı sıra Tunca Öğreten, Mahir Kanaat, Ömer Çelik, Metin Yoksu ve Eray Sargın’ın da yer aldığı soruşturma daha sonra davaya dönüştü. Okatan 24 günlük gözaltının ardından serbest bırakıldı; iddianamede “örgüt propagandası” ve “bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme” suçlamaları yöneltildi.

Okatan 2018’de ETHA’nın sosyal medya hesaplarında yayımlanan haberler nedeniyle de soruşturuldu. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davada savcılık, ajansın Twitter ve Facebook hesaplarındaki haber paylaşımları nedeniyle Okatan’ın “zincirleme şekilde örgüt propagandası yapmak” suçundan cezalandırılmasını istedi.

Bianet’in medya gözlem kayıtlarına göre Okatan, başka gazetecilik faaliyetleri nedeniyle açılan davalarla da karşı karşıya kaldı; bazı dosyalarda beraat etti. Medya Gözlem Veritabanı

DİSK Basın-İş Disiplin Kurulu üyesi

Okatan halen DİSK Basın-İş’in üç kişilik Disiplin Kurulu’nda yer alıyor. Sendikanın temmuzda serbest çalışan gazetecilerin sosyal ve sendikal haklarının güvence altına alınması için hazırladığı yasa önerisinin kamuoyuna açıklandığı toplantıda da Okatan yer almış ve basın açıklamasını okumuştu.

DİSK Basın-İş tutuklamanın ardından dayanışma çağrısını yineledi:

“Meslektaşımız yalnız değildir. Derya Okatan’la ve gazetecilikte ısrar ettiği için siyasi iktidarın baskısına maruz kalan tüm gazetecilerle dayanışmamızı sürdüreceğiz.”

Okatan’ın tutuklanmasına dayanak gösterilen suçlama ve hâkimliğin tutuklama gerekçesi ise gece yarısı itibarıyla kamuoyuna açıklanmış değildi.

(AEK)