Gazeteci Delal Akyüz'e 6 yıl 3 ay hapis cezası

İzmir'de 13 Şubat 2024’te evlere düzenlenen baskınla gözaltına alınan ve ev hapsi şeklinde adli kontrolle serbest bırakılan Mezopotamya Ajansı (MA) muhabirleri Delal Akyüz ve Tolga Güney ile JINNEWS muhabiri Melike Aydın haklarında açılan farklı ‘örgüt üyeliği’ davalarında hakim karşısına çıktı.

18 Temmuz Cuma günü İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmalarda Melike Aydın ve Tolga Güney ‘delil yetersizliği’ gerekçesiyle beraat ederken, Delal Akyüz ‘örgüt üyeliği’ suçlamasıyla 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Gazeteciler, 13 Şubat 2024’te İzmir'de evlere düzenlenen baskınla gözaltına alınan Mezopotamya Ajansı muhabiri Semra Turan, Gazete Duvar Muhabiri Cihan Başakçıoğlu ile Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) basın çalışanı Fatma Funda Akbulut ile birlikte gözaltına alınmıştı. Daha sonra da ev hapsi şeklindeki adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

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(HA)