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Yayın Tarihi: 19 Temmuz 2025 16:48
 ~ Son Güncelleme: 19 Temmuz 2025 16:52
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Gazeteci Delal Akyüz'e 6 yıl 3 ay hapis cezası

İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Mezopotamya Ajansı (MA) muhabirleri Delal Akyüz'ü 6 yıl 3 ay hapis cezasına mahkum etti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Gazeteci Delal Akyüz'e 6 yıl 3 ay hapis cezası

İzmir'de 13 Şubat 2024’te evlere düzenlenen baskınla gözaltına alınan ve ev hapsi şeklinde adli kontrolle serbest bırakılan Mezopotamya Ajansı (MA) muhabirleri Delal Akyüz ve Tolga Güney ile JINNEWS muhabiri Melike Aydın haklarında açılan farklı ‘örgüt üyeliği’ davalarında hakim karşısına çıktı.

18 Temmuz Cuma günü İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmalarda Melike Aydın ve Tolga Güney ‘delil yetersizliği’ gerekçesiyle beraat ederken, Delal Akyüz ‘örgüt üyeliği’ suçlamasıyla 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Gazeteciler, 13 Şubat 2024’te İzmir'de evlere düzenlenen baskınla gözaltına alınan Mezopotamya Ajansı muhabiri Semra Turan, Gazete Duvar Muhabiri Cihan Başakçıoğlu ile Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) basın çalışanı Fatma Funda Akbulut ile birlikte gözaltına alınmıştı. Daha sonra da ev hapsi şeklindeki adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

“Gençlere kendi sorunlarını dile getirebildikleri bir alan açmak gerekiyor”
HAK ÖRGÜTLERİYLE BULUŞMALAR - 19
“Gençlere kendi sorunlarını dile getirebildikleri bir alan açmak gerekiyor”
19 Temmuz 2025

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
gazeteci yargılamaları Delal Akyüz
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