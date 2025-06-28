Gazeteci Değirmenci LGBTİ+ kimliği nedeniyle hedef alındı: 42 TİP'li gözaltında

Türkiye İşçi Partisi’nin (TİP) bugün Kadıköy’deki Yoğurtçu Parkı'nda gazeteci İrfan Değirmenci'nin katılımıyla düzenlediği etkinliğe polis, hiçbir gerekçe göstermeden müdahale etti.

Aralarında TİP Parti Meclisi Üyeleri, il yöneticileri ve parti üyelerinin de bulunduğu 42 kişi gözaltına alındı.

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“Doğrudan Değirmenci'nin konuşması sansürlendi”

Gözaltına alınanların Vatan Caddesi'nde İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğünü söyleyen TİP LGBTİ+ Bürosu'ndan Talya Aydın, yaşananları şöyle anlattı:

“Bugün Yoğurtçu Parkı’nda düzenlediğimiz etkinlik, Kaymakamlıktan izin alarak organize ettiğimiz bir etkinlikti. İrfan Değirmenci de etkinlik kapsamındaki halk forumunda bir konuşma yaptı. Değirmenci, yalnızca haziran ayının Onur Ayı olduğundan ve LGBTİ+ bir yurttaş, eşcinsel bir gazeteci ve siyasetçi olarak açılma sürecinden, yaşadıklarından bahsetti. Ardından polis, parktaki herkesi doğrudan ablukaya aldı. Hukuksuz bir müdahaleydi bu, çünkü doğrudan Değirmenci'nin konuşmasına yönelik sansür şeklinde uygulandı.

“Zaten 2911’e (Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu) uygun davrandığımız hâlde bir koridor açılmadı, dağılmamıza izin verilmedi. Nihayetinde aralarında parti üyelerimizin ve etkinliği dinlemeye gelen yurttaşların da olduğu 40’a yakın kişi gözaltına alındı. Yani özgür yaşamakta ısrar eden, kimliğini açıkça ifade eden bir yurttaş olan İrfan Değirmenci ve onunla birlikte oradaki tüm örgütlü ya da örgütsüz yurttaşlar, anayasal hakları gasbedilerek gözaltına alındılar.

“LGBTİ+ olmak ne yasak ne yasa dışı”

LGBTİ+ varoluşunun “makbul yurttaş” anlayışıyla baskı altına alındığını ve buna karşı hep birlikte mücadele edilmesi gerektiğini vurgulayan Aydın, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Yoldaşımız İrfan Değirmenci, LGBTİ+ kimliği nedeniyle zaten uzun zamandır sosyal medya üzerinden hedef gösteriliyordu. O yüzden maruz kaldığı saldırının rastlantı olduğunu söyleyemeyiz. Ancak şunu vurgulamak önemli: Türkiye Cumhuriyeti’nde LGBTİ+ olmak, bir yurttaşın eşcinsel olması suç değil. Bu konuda herhangi bir yasa yok. Evet, LGBTİ+ kimliğinin kriminalize edilmesine dair yasal bir hazırlık yapılıyor. Ancak daha yasama organı böyle bir karar almamışken, yürütmenin en alt kademesi olan kaymakamlık ve onun görevlendirdiği polis, bugün hiçbir hukuki dayanağı olmadan tamamen kişisel takdirle müdahalede bulundu.

“Bu yeni bir hukuksuzluk boyutu. Türkiye Cumhuriyeti’nde LGBTİ+ olmak ne yasak ne yasa dışı. Daha birkaç gün önce, yasa ile düzenlenmesi gereken tıbbi bir sürecin yalnızca bir bakanlık genelgesiyle 18 yaşından 21 yaşına çıkarılması gibi örnekler yaşadık. Bugün de bu ‘oldu bitti’ anlayışıyla yapılan uygulamaların sahadaki karşılıklarından birini daha görmüş olduk. Tıpkı geçen hafta Trans Onur Yürüyüşü’nde gördüğümüz gibi. ‘Makbul yurttaş’ anlayışı, açık bir şekilde seçilmiş kelimeler ve anahtar cümlelerle LGBTİ+ varoluşunu baskılayan bir denetim mekanizmasına dönüştü. Buna karşı hep birlikte mücadele etmekten başka çaremiz yok.”

🔴 Gazeteci İrfan Değirmenci ve 41 TİP'li gözaltına alındı



🗣️ TİP LGBTİ+ Bürosu'ndan Talya Aydın: "Değirmenci, yalnızca haziran ayının Onur Ayı olduğundan, LGBTİ+ bir gazeteci ve siyasetçi olarak yaşadıklarından bahsetti."



🗞️ Tuğçe Yılmazhttps://t.co/nG9X1Bzw8s pic.twitter.com/HBiTrwo8Xm — bianet (@bianet_org) June 28, 2025

Gazeteci Değirmenci: Ben LGBTİ kimliğimle barışığım, yara almam