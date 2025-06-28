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Yayın Tarihi: 28 Haziran 2025 20:10
 ~ Son Güncelleme: 28 Haziran 2025 20:44
3 dk Okuma

Gazeteci Değirmenci LGBTİ+ kimliği nedeniyle hedef alındı: 42 TİP'li gözaltında

TİP LGBTİ+ Bürosu'ndan Talya Aydın: "İrfan Değirmenci, yalnızca haziran ayının Onur Ayı olduğundan ve LGBTİ+ bir yurttaş, eşcinsel bir gazeteci ve siyasetçi olarak yaşadıklarından bahsetti."

Tuğçe Yılmaz

Tuğçe Yılmaz

Tuğçe Yılmaz

Görseli Büyüt
Gazeteci Değirmenci LGBTİ+ kimliği nedeniyle hedef alındı: 42 TİP'li gözaltında
İrfan Değirmenci ve sosyal medyada "Basel" olarak bilinen Bekir Aslan, bugünkü etkinlikte.

Türkiye İşçi Partisi’nin (TİP) bugün Kadıköy’deki Yoğurtçu Parkı'nda gazeteci İrfan Değirmenci'nin katılımıyla düzenlediği etkinliğe polis, hiçbir gerekçe göstermeden müdahale etti.

Aralarında TİP Parti Meclisi Üyeleri, il yöneticileri ve parti üyelerinin de bulunduğu 42 kişi gözaltına alındı.

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“Doğrudan Değirmenci'nin konuşması sansürlendi”

Gözaltına alınanların Vatan Caddesi'nde İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğünü söyleyen TİP LGBTİ+ Bürosu'ndan Talya Aydın, yaşananları şöyle anlattı:

“Bugün Yoğurtçu Parkı’nda düzenlediğimiz etkinlik, Kaymakamlıktan izin alarak organize ettiğimiz bir etkinlikti. İrfan Değirmenci de etkinlik kapsamındaki halk forumunda bir konuşma yaptı. Değirmenci, yalnızca haziran ayının Onur Ayı olduğundan ve LGBTİ+ bir yurttaş, eşcinsel bir gazeteci ve siyasetçi olarak açılma sürecinden, yaşadıklarından bahsetti. Ardından polis, parktaki herkesi doğrudan ablukaya aldı. Hukuksuz bir müdahaleydi bu, çünkü doğrudan Değirmenci'nin konuşmasına yönelik sansür şeklinde uygulandı.

“Zaten 2911’e (Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu) uygun davrandığımız hâlde bir koridor açılmadı, dağılmamıza izin verilmedi. Nihayetinde aralarında parti üyelerimizin ve etkinliği dinlemeye gelen yurttaşların da olduğu 40’a yakın kişi gözaltına alındı. Yani özgür yaşamakta ısrar eden, kimliğini açıkça ifade eden bir yurttaş olan İrfan Değirmenci ve onunla birlikte oradaki tüm örgütlü ya da örgütsüz yurttaşlar, anayasal hakları gasbedilerek gözaltına alındılar.

“LGBTİ+ olmak ne yasak ne yasa dışı”

LGBTİ+ varoluşunun “makbul yurttaş” anlayışıyla baskı altına alındığını ve buna karşı hep birlikte mücadele edilmesi gerektiğini vurgulayan Aydın, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Yoldaşımız İrfan Değirmenci, LGBTİ+ kimliği nedeniyle zaten uzun zamandır sosyal medya üzerinden hedef gösteriliyordu. O yüzden maruz kaldığı saldırının rastlantı olduğunu söyleyemeyiz. Ancak şunu vurgulamak önemli: Türkiye Cumhuriyeti’nde LGBTİ+ olmak, bir yurttaşın eşcinsel olması suç değil. Bu konuda herhangi bir yasa yok. Evet, LGBTİ+ kimliğinin kriminalize edilmesine dair yasal bir hazırlık yapılıyor. Ancak daha yasama organı böyle bir karar almamışken, yürütmenin en alt kademesi olan kaymakamlık ve onun görevlendirdiği polis, bugün hiçbir hukuki dayanağı olmadan tamamen kişisel takdirle müdahalede bulundu.

“Bu yeni bir hukuksuzluk boyutu. Türkiye Cumhuriyeti’nde LGBTİ+ olmak ne yasak ne yasa dışı. Daha birkaç gün önce, yasa ile düzenlenmesi gereken tıbbi bir sürecin yalnızca bir bakanlık genelgesiyle 18 yaşından 21 yaşına çıkarılması gibi örnekler yaşadık. Bugün de bu ‘oldu bitti’ anlayışıyla yapılan uygulamaların sahadaki karşılıklarından birini daha görmüş olduk. Tıpkı geçen hafta Trans Onur Yürüyüşü’nde gördüğümüz gibi. ‘Makbul yurttaş’ anlayışı, açık bir şekilde seçilmiş kelimeler ve anahtar cümlelerle LGBTİ+ varoluşunu baskılayan bir denetim mekanizmasına dönüştü. Buna karşı hep birlikte mücadele etmekten başka çaremiz yok.”

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DİSK Basın-İş: Onur Haftası'na müdahale

Değirmenci'nin gözaltına alınmasıyla ilgili açıklama yapan DİSK'e bağlı Türkiye Basın Yayın ve Matbaa Çalışanları Sendikası (Basın-İş) ise şöyle dedi:

Üyemiz, gazeteci İrfan Değirmenci, Onur Haftası kapsamında Yoğurtçu Parkı'nda düzenlenen TİP etkinliğinde konuşma yaptığı sırada gözaltına alındı.

“Meslektaşımız İrfan Değirmenci'nin gözaltına alınması, Onur Haftası'na, eşit yaşam ve adalete müdahaledir! Buradan sesleniyoruz: Meslektaşımızı ve gözaltına alınan herkesi derhâl serbest bırakın!” (TY)

Haber Yeri
İstanbul
irfan değirmenci TİP yoğurtçu parkı onur ayı 2025 Pride
Tuğçe Yılmaz
Tuğçe Yılmaz
[email protected] tüm yazıları
bianet LGBTİ+ haberleri editörü. "1 Mayıs 1977 Kayıplarını Yakınları Anlatıyor/1 Mayıs 1977 ve Cezasızlık" dosyasını hazırladı. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümü mezunu. 2019 yılından...

bianet LGBTİ+ haberleri editörü. "1 Mayıs 1977 Kayıplarını Yakınları Anlatıyor/1 Mayıs 1977 ve Cezasızlık" dosyasını hazırladı. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümü mezunu. 2019 yılından beri "Küba" isimli köpekle ev arkadaşı. 

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