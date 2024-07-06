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LGBTİ+
Yayın Tarihi: 6 Temmuz 2024 16:57
 ~ Son Güncelleme: 6 Temmuz 2024 17:08
2 dk Okuma

Gazeteci Değirmenci: Ben LGBTİ kimliğimle barışığım, yara almam

İrfan Değirmenci'nin Demiral’ı eleştirdiği videonun bir bölümü kesilerek sosyal medyada bir saldırı kampanyasına dönüştürüldü.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Gazeteci Değirmenci: Ben LGBTİ kimliğimle barışığım, yara almam

Gazeteci İrfan Değirmenci, Merih Demiral'ın yaptığı 'bozkurt' işaretini değerlendirdiği videosunun ardından gelen mesajlara yanıt verdi.

Türkiye İşçi Partisi’nin 31 Mart Seçimleri’nde Çankaya Belediye Başkan adayı olan gazeteci İrfan Değirmenci, kendi YouTube kanalında gündeme dair yorumlarda bulunuyor.

Değirmenci’nin 3 gün önce yayınlanan videosunda, A Milli Takım’ın Avusturya’yı yendiği maçtan sonra Merih Demiral’ın yaptığı ‘Bozkurt’ işaretini değerlendirdi.

Gazeteci Değirmenci’nin Demiral’ı eleştirdiği videonun bir bölümü kesilerek sosyal medyada bir saldırı kampanyasına dönüştürüldü. 

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"Bozkurt işaretli gol sevinci, futbolun siyasete alet edilmesidir"

X’te anonim bir hesabın “Hayırdır, ne yaylana yaylana konuşuyon” mesajına yanıt veren Değirmenci, şunları kaydetti:

"Yaylanmadan sözün özünü diyeyim o halde:

1-Milli takım formasıyla bozkurt işaretli gol sevinci, futbolun siyasete alet edilmesidir.

2-Milli takımın galibiyet sevincini yaşamak her siyasi görüşten T.C. vatandaşı olarak hakkımızdır.

3- Beni hal ve hareketlerim üzerinden linç etmek isteyenler bel altı vurmaya çalışmış. Ben lgbti kimliğimle barışığım. Yara almam. Boşuna uğraşırsınız. (Videonun makyajlı editine ben de güldüm)

4- Kıvranır gibi anlatıyorsam sözün doğrusunu seçip başta milli futbolcumuz olmak üzere kimseyi incitmeme gayretimden.

5- Ben kimseyi incitmeyeyim derken benim yedi sülaleme söven ergenler, mahkeme celbi gelince ananızı babanızı araya koyup özür diletmece yok ama muhatabınız avukatımdır.

6- Futbol sadece futbol değildir. Yönetenlerin asıl sorunlar konuşulmasın diye kullandıkları bir aygıttır aynı zamanda.

7- Ulusça sevinmeyeli epey oldu. Umarım A Milli Futbol Takımımız o kupayı da kaldırır ANCAK

8- Estirilmeye çalışılan faşist rüzgar bile ülke tarihinin en ağır ekonomik ve sosyal krizinin bizzat bozkurtçu rabiacı bu koalisyon tarafından yaşatıldığı gerçeğini unutturmayacak!

9- Söz konusu ülke sevgisiyse ülkenin insanı iyi bir hayat sürsün, doğal kaynakları sömürülmesin diye mücadele eden sosyalistlerin eline su dökemezsiniz.

10- Bozkurt işareti yapmak kolaydır. Zor olan Ülkü Ocakları eski genel başkanı Sinan Ateş'in acılı eşinin sorduğu sorulara net yanıt verebilmektir.

Gazeteci meslektaşlarım Şule Aydın, Timur Soykan, Murat Ağırel, Barış Pehlivan ve Barış Terkoglu'nu da hedef gösteren aynı operasyon aparatlarıdır. Bilin ki bu ülkenin erdemli gazetecileri yalnız değildir...

(EMK)

Irfan Degirmenci LGBTİ+ aktivistler LGBTİ artı hakları lgbti adaylar
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/haber/kanal-d-hayir-diyecegini-aciklayan-irfan-degirmenci-yi-isten-cikardi-183555
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